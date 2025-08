Santarcangelo. Caos a La Fornace. «Io, minacciato col coltello da un ragazzino»

«Io, minacciato da un ragazzino con un coltello». Caos al centro commerciale La Fornace. A Santarcangelo un gruppo di giovanissimi avrebbe molestato i clienti della galleria finché, al culmine di un battibecco con un negoziante, sarebbe spuntato un coltello con tanto di minacce. Da qui è arrivata la chiamata ai carabinieri che, giunti sul posto, hanno controllato i ragazzi senza però trovare armi. Dalla tabaccheria “Il paese dei balocchi” ribadiscono che il coltello «i ragazzi ce l’avevano, come provano le telecamere, ma l’hanno fatto sparire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. È tutta l’estate che creano problemi». A far saltare a molti la mosca al naso sarebbero non solo le urla e gli insulti e i rifiuti lasciati a terra da questo gruppo, ma le impennate e scorribande con la bici nella galleria nonostante passino bambini e clienti, anche con disabilità. Proprio lunedì scorso quando dalla tabaccheria hanno fatto presente «che questi atteggianti erano pericolosi», un ragazzino, stando alla ricostruzione dei protagonisti, si sarebbe coperto il volto tirando fuori un coltello con toni minacciosi. A proporre un’interrogazione sulla sicurezza si dice pronto il consigliere dell’opposizione per Alleanza civica, Gabriele Stanchini.