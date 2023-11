Santarcangelo, cagnolino sbranato in un parco: si fa largo l’ipotesi dei lupi

Potrebbero essere stati tre lupi a sbranare un cagnolino in un parco di San Bartolo. L’episodio è accaduto venerdì scorso durante la passeggiata quotidiana di un cane in compagnia del suo proprietario. Arrivati nello spazio aperto che costeggia il parco, l’uomo ha lasciato libero il quattrozampe perché scorrazzasse in libertà ma stavolta la corsa a perdifiato è sfociata in tragedia. Il cagnolino è probabilmente incappato in tre lupi che l’hanno sbranato.

La polizia locale è stata allertata dell’episodio ma i tre animali sarebbero fuggiti subito senza lasciare tracce. Nel tam tam che si è diffuso a macchia d’olio c’è chi dubita che si tratti di lupi e punta il dito su cani selvatici o randagi come quelli di razza corsa avvistati da più parti. Alcuni confermano di aver incrociato dei lupi anche nella frazione di Canonica, altri ipotizzano che si tratti dello stesso branco che gravita su Poggio Torriana.