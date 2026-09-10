Santarcangelo, boom di turisti in estate: visite guidate in crescita del 28%

L’estate a Santarcangelo si chiude con un deciso segno positivo, confermando l’ottimo trend già registrato nei primi sei mesi dell’anno. Dati alla mano, tra gennaio e agosto l’ufficio Iat ha registrato ben 18.611 contatti tra accessi al front office, telefonate ed e-mail, con un incremento del 17% rispetto allo stesso periodo del 2025 e una media giornaliera che ha superato le 77 presenze. A spingere i numeri sono state in particolare le visite guidate in città e nelle celebri grotte, gestite dalla Pro loco: i partecipanti sono stati quasi 13.700, segnando un balzo del 28,3%. Particolarmente felice anche la stagione dell’area camper di via Della Resistenza, che ha accolto oltre 4.000 equipaggi in otto mesi. Un flusso diviso quasi a metà tra italiani e stranieri, con una forte prevalenza di viaggiatori arrivati da Germania, Austria e Svizzera, ma con presenze registrate anche da paesi extraeuropei come Stati Uniti, Corea e Giappone. Il primo cittadino Filippo Sacchetti ha sottolineato come questi risultati premino la nuova strategia di comunicazione e di posizionamento internazionale della città, unita alle preziose sinergie con il potenziamento dei voli dell’aeroporto di Rimini.