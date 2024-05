Santarcangelo, “Balconi fioriti” torna sabato 18 e domenica 19 maggio

Piante, fiori, natura e benessere, ma non solo: sarà un’edizione particolarmente ricca quella di Balconi Fioriti che si svolgerà sabato 18 e domenica 19 maggio, con una serie di iniziative in anteprima già da giovedì 16 e venerdì 17. La manifestazione è organizzata dall’associazione Noi della Rocca in collaborazione con Blu Nautilus e Cittaslow, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e di Ecomondo.

Il programma

Giovedì 16 maggio alle ore 20,30 il Supercinema (sala Wenders) ospita la conferenza stampa di presentazione dell’evento, “La mission della crescita sostenibile”, mentre venerdì 17 sempre prenderà il via la rassegna “Santarcangelo fantastica! Il gioco del pallone nel fumetto”, che si svolgerà in concomitanza a Balconi Fioriti: sempre nella sala Wenders del Supercinema, ma in questo caso alle ore 21, sarà proiettato il docufilm “Un trampolino verso la gloria”, per la regia di Piero Barazzoni e la sceneggiatura di Luca Sorcinelli.

Il clou da sabato 18

Sabato 18 e domenica 19 maggio il via alla due giorni dedicata a piante e fiori: in entrambe le giornate, dalle 9 alle 22 in piazza Ganganelli e dintorni sarà possibile trovare la mostra mercato di piante, fiori, orti e artigianato, mentre lungo le vie del Centro si potranno ammirare i “Balconi in fiore”, allestimenti floreali a cura di Noi della Rocca e dei vivaisti. Il porticato del Municipio ospiterà “Un seme per fiori di parole e orti felici”, mostra con disegni e progetti di bambine e bambini della scuola primaria Pascucci e il mercatino dei libri già letti a cura degli Amici della Biblioteca di Santarcangelo.

Sempre sabato 18 e domenica 19 maggio, dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 20 al Musas e al Met si svolgeranno una serie di iniziative raccolte sotto il titolo “Ai musei fioriscono le storie”, mentre in tre turni alle 11, 16,30 e 17,30 sarà possibile visitare la Rocca Malatestiana e sotto il porticato del Municipio – alle 10, 12, 14 e 18 – si svolgerà il laboratorio di scultura a cura di Davide Sapigna. In centro storico alle ore 15 la Pro Loco condurrà “I luoghi della conservazione”, tour guidato alla scoperta del centro storico e delle grotte, mentre dalle 16 alle 18,30 nello spazio di via della Cella 38 sarà possibile visitare la mostra di pittura personale di Maurizio Urbinati. Diversi, infine, i locali che sia sabato che domenica alle 18,30 parteciperanno all’Aperiflower, aperitivo a tema floreale per Balconi fioriti.

Sabato 18 maggio, invece, nello spazio eventi di piazza Ganganelli si svolgeranno diversi incontri: alle ore 15 “Uomo e piante” a cura della professoressa Maria Eva Giorgioni, alle ore 16 “A cosa ci serve la natura?” a cura di Matteo Pagliarani del Centro Naturalistico Sammarinese, alle 17 l’incontro con i fumettisti Luca Enoch, Gianluca Pagliarani e Giovanni Barbieri, sempre nell’ambito di “Santarcangelo fantastica!”. Tra gli altri appuntamenti della giornata, alle ore 16 al Campo della Fiera “Santarcangelo: condivisione e movimento” a cura di Fluxo e The Rimineser.

Domenica 19 maggio si parte già alle 10, con “Santarcangelo Cammina” a cura di Palestra RaMi al via dalla fontana del Prato Sommerso al Campo della Fiera e la partita dimostrativa di pallone a bracciale a cura dell’asd “Lorenzo Amati”, presso lo Sferisterio nell’ambito di “Santarcangelo fantastica!”. Alle 14,30 il Campo della Fiera ospita “La via dell’arte lungo la via dell’acqua”, esposizione di opere pittoriche e scultoree a cura di Bell’Arte (Bellaria Igea Marina), mentre alle 16,30 alla Celletta Zampeschi è in programma un nuovo incontro di “Libra” con Cristian Ferrari in materia di “Ghiacciai e cambiamenti climatici” a cura di Miresa Turci per l’associazione Giulio Turci. A concludere la giornata, la premiazione dei concorsi a cura di Noi della Rocca e Città Viva nello spazio eventi di piazza Ganganelli e il concerto dell’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp al C’entro Supercinema (sala Antognoni, ore 19,30).