Santarcangelo, “attenti alla truffa della bottiglia-trappola”

La truffa della bottiglia si fa largo a Santarcangelo. L’episodio che ha destato allarme si è registrato ieri mattina nel parcheggio delle Poste per fortuna senza conseguenze perché un passante si è accorto di quanto stava accadendo e ha tolto la bottiglia. Si tratta di una tecnica di furto con distrazione. I ladri incastrano una bottiglia di plastica vuota tra la gomma e il passaruota del veicolo, di solito sul lato passeggero. Quando l’automobilista parte, la ruota schiaccia la plastica, causando un forte rumore sordo che ricorda un guasto o una gomma forata. Impaurito, il conducente scende per controllare cosa sia accaduto, lasciando la portiera spalancata e la chiave inserita. È allora che un complice entra in azione per rubare l’auto arraffare gli oggetti di valore sui sedili. Il consiglio delle forze dell’ordine è di fare un rapido controllo visivo intorno alle ruote, prima di salire a bordo, di spegnere sempre il motore, se si decide di scendere, ma anche di non lasciare nessun oggetto in vista, come borsette o dispositivi elettronici sui sedili anteriori, rendendoli un bersaglio appetibile per i malintenzionati di passaggio.