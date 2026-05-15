Santarcangelo. Archiviata l’inchiesta sulla morte degli alpinisti Luca Perazzini e Cristian Gualdi

Il Tribunale di Teramo ha archiviato l’inchiesta per omicidio colposo sulla morte del 42enne Luca Perazzini e del 48enne Cristian Gualdi, i due alpinisti santarcangiolesi sorpresi da una forte perturbazione e deceduti per ipotermia, nel dicembre 2024, durante un'escursione sul Gran Sasso dopo essere rimasti bloccati in quota e poi scivolati in un canalone da dove sono stati recuperati cinque giorni dopo. Ad una settimana dalla discussione, il gip Lorenzo Prudenzano con un’ordinanza ha rigettato la richiesta di opposizione all’archiviazione, proposta dagli avvocati Francesca Giovanetti e Luca Greco del Foro di Rimini.

Per il giudice, infatti, non vi è stata alcuna negligenza colpevole da parte della macchina dei soccorsi, ma l'evento è stato causato da una tragica fatalità aggravata da scelte imprudenti delle vittime e da condizioni climatiche insuperabili per qualunque mezzo di soccorso.