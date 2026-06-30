Santarcangelo, amore e pedicure: la nuova avventura di Ana

Ci sono percorsi professionali che non finiscono mai: rimangono dentro di noi, pronti a ripartire nel momento giusto. È questa la storia di una donna che, dopo anni di esperienza e soddisfazioni, ha scelto di rimettersi in gioco dando vita a una nuova realtà dedicata alla cura e al benessere del piede e del corpo: “Studio Pedicure”, in via Cesare Battisti 37 a Santarcangelo.

La storia professionale di Ana nasce 17 anni fa a Firenze, all’interno di uno studio molto conosciuto e apprezzato, punto di riferimento per la cura del piede e per l’approccio curativo e professionale. In quegli anni ha costruito la sua esperienza con passione, dedizione e attenzione verso ogni persona, ricevendo grande stima e riconoscimento per il suo lavoro. Un percorso importante, fatto di crescita e soddisfazioni, che però ha dovuto lasciare per una scelta di vita: l’amore.

L’incontro con il suo futuro marito, romagnolo, santarcangiolese, l’ha portata a cambiare città, lasciare Firenze e costruire una nuova famiglia all’ombra del Campanone.