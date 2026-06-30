Santarcangelo, amore e pedicure: la nuova avventura di Ana

Santarcangelo
  • 30 giugno 2026
Ana Elias Guevara e famiglia davanti al nuovo “Studio Pedicure”, a sinistra il sindaco Filippo Sacchetti
Ana Elias Guevara e famiglia davanti al nuovo “Studio Pedicure”, a sinistra il sindaco Filippo Sacchetti

Ci sono percorsi professionali che non finiscono mai: rimangono dentro di noi, pronti a ripartire nel momento giusto. È questa la storia di una donna che, dopo anni di esperienza e soddisfazioni, ha scelto di rimettersi in gioco dando vita a una nuova realtà dedicata alla cura e al benessere del piede e del corpo: “Studio Pedicure”, in via Cesare Battisti 37 a Santarcangelo.

La storia professionale di Ana nasce 17 anni fa a Firenze, all’interno di uno studio molto conosciuto e apprezzato, punto di riferimento per la cura del piede e per l’approccio curativo e professionale. In quegli anni ha costruito la sua esperienza con passione, dedizione e attenzione verso ogni persona, ricevendo grande stima e riconoscimento per il suo lavoro. Un percorso importante, fatto di crescita e soddisfazioni, che però ha dovuto lasciare per una scelta di vita: l’amore.

L’incontro con il suo futuro marito, romagnolo, santarcangiolese, l’ha portata a cambiare città, lasciare Firenze e costruire una nuova famiglia all’ombra del Campanone.

Una decisione piena di sentimento, che ha significato anche mettere in pausa la propria identità professionale per dedicarsi completamente al ruolo di mamma e alla vita familiare.

Per un periodo ha pensato che quella parte di sé, quella grande soddisfazione professionale vissuta a Firenze, fosse ormai un capitolo chiuso. Poi qualcosa è cambiato. È tornato il desiderio di ripartire, di rimettere in campo le proprie competenze e di offrire anche a Santarcangelo ciò che per tanti anni aveva rappresentato il suo mondo: la cura del piede come attenzione alla salute, al benessere e alla qualità della vita.

«Ho sentito dentro di me il bisogno di ricominciare, di riportare quello che facevo a Firenze anche qui, in una nuova comunità che ancora non mi conosce” rivela Ana.

Il momento giusto è arrivato anche quando sua figlia, oggi quasi due anni, ha iniziato ad avere una maggiore autonomia dopo un primo anno e mezzo molto intenso. Da lì è nata la spinta di rimettersi in gioco.

Studio Pedicure” nasce quindi non solo come attività professionale, ma come il simbolo di una rinascita: il desiderio di prendersi cura delle persone attraverso un lavoro fatto di esperienza, sensibilità e competenza.

“La cura del piede, spesso sottovalutata, è invece fondamentale per molte persone: dagli anziani che affrontano problematiche legate all’età, agli sportivi che sottopongono continuamente i piedi a grandi sollecitazioni, a chi trascorre molte ore in piedi per lavoro” ancora Ana, che con determinazione, passione e il coraggio di chi ha scelto di ricominciare, vuole fare di “Studio Pedicure un luogo dove esperienza e cura si incontrano, con l’obiettivo di continuare a fare ciò che

da sempre amo: prendermi cura delle persone”.

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