Santarcangelo, Alvaro Biagetti diventa Bottega Storica

È Biagetti Alvaro Snc la quarta bottega storica di Santarcangelo: si è svolta questa mattina la cerimonia per l’apposizione della targa che ne certifica l’inserimento nell’albo comunale alla presenza della sindaca Alice Parma, dell’assessora alle Attività economiche Angela Garattoni, dell’assessore alla Pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti e della famiglia Biagetti.

L’attività, infatti, è tutt’ora gestita dagli eredi dei proprietari storici, in particolare dalle figlie Biagetti Cristina, Elisa e Graziella. Situato in viale Mazzini 16, il negozio nasce nel 1960 quando Biagetti Alvaro insieme ai fratelli Aldo e Raffaello decide di trasferirsi dalla vecchia sede aperta nel 1951 in piazza Marini angolo via Costa. Lo scopo era quello di ampliare l’attività: non a caso, come cita una pubblicità datata 1962, il vasto negozio di viale Mazzini proponeva “10 km di mobili ed elettrodomestici” offrendo arredamenti alberghieri e per ville e appartamenti di ogni stile, oltre ad un vasto assortimento di lampadari. Alvaro Biagetti era una gran ricercatore, non solo del mobile di qualità, ma con un occhio attento allo stile e al design. Lo show-room odierno, gestito con passione dalle figlie Graziella, Cristina ed Elisa è rimasto il punto di riferimento per l’arredo completo di casa, ufficio e dimore di prestigio, anche oltre il territorio romagnolo.