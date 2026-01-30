Santarcangelo, alpinisti morti sul Gran Sasso: la procura chiede l’archiviazione

Alpinisti romagnoli scomparsi sul Gran Sasso, la procura di Teramo ha chiesto l’archiviazione per la morte di Luca Perazzini e Christian Gualdi. I due amici di Santarcangelo il 22 dicembre 2024 persero la vita nel vallone dell’Inferno, durante una escursione sul Gran Sasso. I corpi di Luca e Christian vennero recuperati solo 5 giorni dopo. A seguito dell’esposto dei familiari, era stato era stato iscritto nel registro degli indagati il responsabile del soccorso alpino abruzzese, con l’ipotesi di reato di omicidio colposo per condotta omissiva. Ora i familiari valuteranno se presentare opposizione.