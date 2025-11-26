Santarcangelo, alpinisti morti sul Gran Sasso: “Interrogare i piloti dell’Aeronautica”

“Chiederemo che vengano interpellati i piloti dell’Aeronautica militare che erano di turno il 22 dicembre 2024 tra le 14.56 e le 21.28 per sapere se a quelle condizioni meteorologiche si poteva intervenire e salvare i due alpinisti”. Gli avvocati Luca Greco e Francesca Giovanetti, che assistono i familiari di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, dichiarano di non avere intenzione di accettare “risposte frettolose o diplomatiche”. “Vogliamo - chiariscono i legali - che la situazione sia approfondita in modo preciso e i soli a poter dare questa risposta sono i piloti dell’Aeronautica”.

E’ questo il contenuto della nuova memoria difensiva presentata dagli avvocati riminesi alla pubblico ministero della Procura di Teramo, Laura Colica, che conduce le indagini sulla tragica morte dei due alpinisti santarcangiolesi deceduti sul Gran Sasso ormai un anno fa, dopo essere scivolati lungo il canalone della Direttissima del Corno grande a causa di un brusco peggioramento del meteo.

Al centro dell’esposto in Procura avanzato dalle famiglie dei due santarcangiolesi recuperati dopo 5 giorni c’è infatti il desiderio di verificare se quel drammatico 22 dicembre da parte del Soccorso alpino abruzzese sia stato fatto davvero tutto il possibile per raggiungere i due giovani e portarli giù dalla montagna prima che il vento e la neve li conducessero alla morte per ipotermia.

“A partire dalle tempistiche dell’intervento - rimarcano gli avvocati - fino a determinare se gli impianti di risalita per raggiungere Campo Imperatore sarebbero dovuti essere chiusi”. In mezzo, però, c’è la questione controversa della fatidica telefonata all’Aeronautica militare, che avrebbe potuto innalzarsi in volo con l’elicottero da Pratica di mare (la base più vicina), e, evidenzia l’avvocata Giovanetti, “raggiungere il Gran Sasso in una ventina di minuti”. Telefonata che allo stato delle indagini non è dimostrato se sia fatta. Al contrario, un servizio Rai dello scorso aprile ha messo in luce come dal centro di Poggio Renatico, che coordina tutti gli interventi dell’Aeronautica, nessuna richiesta è arrivata dall’Abruzzo per cercare di recuperare i due alpinisti di Santarcangelo. “Agli atti - ribadisce l’avvocato Greco - non è riportato nulla in merito alla telefonata per attivare l’elicottero, ma poco dopo l’uscita del servizio Rai il fascicolo di indagine è stato convertito da “contro ignoti” al modello che presenta un indagato”. A oggi infatti le ricerche della Procura sono incentrate sulla figura di un responsabile del Soccorso alpino abruzzese, indagato per omicidio colposo dovuto a una condotta omissiva.