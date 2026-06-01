Santarcangelo, alla Sangiovesa il Master della piadina

“La Sangiovesa è luogo di futuro, non di semplice memoria e il futuro è condivisione. Per questo abbiamo pensato ad un calendario di corsi che coinvolge chi vuole partecipare al rito della tradizione o, meglio, del suo tramandarsi”. Così Cristina Maggioli presenta l’iniziativa che partirà il 13 giugno e che ogni settimana metterà insieme una piccola classe di allievi che avranno la possibilità di imparare l’arte della piadina direttamente dalle piadinare dello storico locale di Santarcangelo.

Tre ore di corso, prove pratiche e, per chi lo vuole, un pranzo in un tavolo condiviso con i “compagni di classe” per entrare nell’atmosfera che la tradizione romagnola sa creare: filiera, paesaggio, convivialità. I segreti, e la manualità, di questo “pane” romagnolo, appresi come in una bottega rinascimentale, lavorando fianco a fianco con i maestri, in questo caso le maestre, che da oltre trent’anni garantiscono la qualità di una delle migliori piadine del territorio.

“Siamo il focolare dei nostri tempi. La tradizione deve essere viva e tramandata. Qui custodiamo un patrimonio di gesti e saperi che è prezioso per la nostra identità e del quale sentiamo la responsabilità”. Le parole di Massimiliano Mussoni, cuoco de La Sangiovesa, sintetizzano lo spirito di questa iniziativa che è una novità per la Sangiovesa, un momento di coinvolgimento che va oltre la normale esperienza al tavolo.