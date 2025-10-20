Santarcangelo, alla partita di calcio benefica per Gaza c’è anche il vescovo: “Assicuro 45 secondi di qualità in campo”

Cantanti e musicisti romagnoli, ma anche rappresentanti delle istituzioni come il sindaco “di casa” Filippo Sacchetti, il senatore Marco Croatti fra i protagonisti della spedizione di pace della Flottilla (ci sarà con un ruolo originale anche la giornalista riminese Michela Monte che era a sua volta a bordo), il vescovo di Rimini Monsignor Nicolò Anselmi, uomini e donne per una sera tutti/e con gli scarpini bullonati ai piedi a sfidarsi sul prato del “Valentino Mazzola” per garantire equità a tutti e per aiutare EducAid (proprio quest’anno al 25esimo anno di attività) a costruire una “Scuola tenda” per i bambini della striscia di Gaza: Santarcangelo si prepara a vivere una serata all’insegna della grande solidarietà e del divertimento e dà appuntamento lunedì 27 ottobre alle 20 allo stadio.
«E’ un’iniziativa “popolare”, un evento che nasce dall’idea di alcuni artisti di scendere in campo per EducAid per Gaza e ha trovato subito grande coinvolgimento nelle varie anime della comunità santarcangiolese: vi hanno aderito subito e hanno dato il loro contributo la Parrocchia, associazioni locali come Città Viva, Pro loco, Cantiere Poetico, Rompi il silenzio e Artai aps, ma anche del resto della provincia come Velvet, Radio Icaro (media partner) e Radio Gamma. Si sta creando un bel gruppo di aderenti e sponsor, anche privati. Fra gli altri Birgo Burger, Fresh Mavi, Fuoricentro, Valedipiu costruzioni, Brused vintage e Forever car. Si può comunque continuare ad aderire, sia con l’offerta libera nella serata della partita, sia con bonifici a EducAid con la causale “In campo per i diritti”: l’Iban è IT65N 05018 02400 00002 0000339» commenta Giorgia Spada, che ha un po’ tenuto le fila dell’organizzazione insieme ad altri promotori e mostra quello che è il pensiero-manifesto, il motore che ha mosso tutto: “”In campo per i diritti” è la prima partita di calcio ufficiale tra la Nazionale cantanti e Musicisti romagnoli. Abbiamo deciso di affidare allo sport il nostro messaggio di solidarietà, libertà e autodeterminazione del popolo palestinese chiedendo il pieno rispetto dei diritti umani. Gli Autotuners e gli Orchestrales scendono in campo insieme, in amicizia e parità di genere per sostenere EducAid e l’acquisto della tenda-scuola, chiedere libertà e giustizia per Gaza, affermare che i diritti umani non sono negoziabili e dimostrare come qualsiasi campo sportivo debba essere uno spazio di solidarietà e non violenza”.