Santarcangelo, alla partita di calcio benefica per Gaza c’è anche il vescovo: “Assicuro 45 secondi di qualità in campo”

«E’ un’iniziativa “popolare”, un evento che nasce dall’idea di alcuni artisti di scendere in campo per EducAid per Gaza e ha trovato subito grande coinvolgimento nelle varie anime della comunità santarcangiolese: vi hanno aderito subito e hanno dato il loro contributo la Parrocchia, associazioni locali come Città Viva, Pro loco, Cantiere Poetico, Rompi il silenzio e Artai aps, ma anche del resto della provincia come Velvet, Radio Icaro (media partner) e Radio Gamma. Si sta creando un bel gruppo di aderenti e sponsor, anche privati. Fra gli altri Birgo Burger, Fresh Mavi, Fuoricentro, Valedipiu costruzioni, Brused vintage e Forever car. Si può comunque continuare ad aderire, sia con l’offerta libera nella serata della partita, sia con bonifici a EducAid con la causale “In campo per i diritti” : l’Iban è IT65N 05018 02400 00002 0000339» commenta Giorgia Spada , che ha un po’ tenuto le fila dell’organizzazione insieme ad altri promotori e mostra quello che è il pensiero-manifesto, il motore che ha mosso tutto: “”In campo per i diritti” è la prima partita di calcio ufficiale tra la Nazionale cantanti e Musicisti romagnoli. Abbiamo deciso di affidare allo sport il nostro messaggio di solidarietà, libertà e autodeterminazione del popolo palestinese chiedendo il pieno rispetto dei diritti umani. Gli Autotuners e gli Orchestrales scendono in campo insieme, in amicizia e parità di genere per sostenere EducAid e l’acquisto della tenda-scuola, chiedere libertà e giustizia per Gaza, affermare che i diritti umani non sono negoziabili e dimostrare come qualsiasi campo sportivo debba essere uno spazio di solidarietà e non violenza”.

Cantanti e musicisti romagnoli, ma anche rappresentanti delle istituzioni come il sindaco “di casa” Filippo Sacchetti, il senatore Marco Croatti fra i protagonisti della spedizione di pace della Flottilla (ci sarà con un ruolo originale anche la giornalista riminese Michela Monte che era a sua volta a bordo), il vescovo di Rimini Monsignor Nicolò Anselmi, uomini e donne per una sera tutti/e con gli scarpini bullonati ai piedi a sfidarsi sul prato del “Valentino Mazzola” per garantire equità a tutti e per aiutare EducAid (proprio quest’anno al 25esimo anno di attività) a costruire una “Scuola tenda” per i bambini della striscia di Gaza: Santarcangelo si prepara a vivere una serata all’insegna della grande solidarietà e del divertimento e dà appuntamento lunedì 27 ottobre alle 20 allo stadio.

“In una Striscia di Gaza devastata dai bombardamenti, dove l’85% delle scuole sono state distrutte o trasformate in rifugi per sfollati, il diritto all’istruzione rischia di essere cancellato. Per rispondere a questa emergenza, EducAid ha avviato il progetto “La scuola nelle tende”. Con 3.000 euro riusciremmo ad attivare una nuova “scuola-tenda” nella zona nord della Striscia, a Gaza City, che si aggiunga alle 17 già operative ed è quello che ci piacerebbe riuscire a fare con questa Partita del cuore. L’iniziativa nasce dall’urgenza di restituire ai bambini un luogo sicuro dove imparare, giocare e ritrovare un frammento di normalità. Le “scuole-tenda” vengono installate nei campi di sfollati, come quelli di Deir el-Balah e Al-Zawayda, e accolgono ogni giorno centinaia di bambini tra i 6 e i 12 anni che hanno perso la loro casa e la loro scuola. All’interno di queste tende si svolgono lezioni di arabo, matematica, inglese, lettura e scrittura, ma anche laboratori creativi e attività di sostegno psicologico” spiegano Marco Polazzi del direttivo di EducAid e il responsabile dei progetti in Palestrina Yousef Hamdouna, che rivelano: “Potremmo anche provare a inserire una materia musicale nella nostra tenda. L’obiettivo non è solo garantire la continuità educativa, ma aiutare i più piccoli a elaborare il trauma, offrendo loro momenti di serenità e socialità in un contesto di violenza e privazioni. Ogni bambino riceve un piccolo kit con quaderni, matite e colori, simbolo semplice ma potente di rinascita e speranza. Il progetto si regge sul lavoro coraggioso di insegnanti e volontari palestinesi, che operano in condizioni difficilissime, spesso sono stati costretti a spostarsi insieme alle famiglie e agli alunni per sfuggire ai bombardamenti. Nonostante la precarietà, la partecipazione è alta e l’impatto profondo: per molti bambini queste tende sono l’unico spazio di stabilità, un rifugio educativo ed emotivo in mezzo alla distruzione”.

Così il sindaco Filippo Sacchetti: “Prima di tutto voglio ringraziare tutti anche a nome della città che rappresento: siamo un territorio senza confini, Santarcangelo ha un forte senso di comunità, una coscienza collettiva con cui abbiamo attuato un movimento di resistenza culturale molto importante al massacro in corso a Gaza. Ricordo fra le tante iniziative una tombola per Gaza o il Premio Pace, abbiamo cercato di muovere ogni leva e questa iniziativa mette in campo due elementi come la cultura e lo sport che muovono molte cose e hanno bisogno della pace per poter concretizzarsi. In questa cornice c’è un po’ tutto: da chi presenta l’evento come Annalisa Teodorani, che è poetessa e sindaca della Città della Poesia (proprio in questi giorni il nostro Cantiere Poetico indaga il valore delle parole e quello della pace) e Andy che è il musicista più conosciuto e riconosciuto dell Mutoid Waste Company a sua volta al centro di una fortissima e diffusa resistenza culturale. Poi c’è il resto di una partecipazione straordinaria per cui voglio ringraziare Giorgia e gli organizzatori di una serata che vuole essere di tutti e coinvolge rutti per EducAid che è una garanzia. E’ la fotografia di cosa significhi partecipazione attiva dei cittadini e dà un senso a tutti”.

Gli fa eco Alice Parma: “La cosa più bella è la partecipazione, vedere tante persone che si sono messe in gioco ricostruendo l’equipaggio di terra e quello che era in mare sulle barche per voler portare un aiuto. Sono qui perché come tutti voglio rispondere alla domanda “cosa posso fare?” e rappresento la Regione Emilia Romagna che ha interrotto i rapporti istituzionali con Israele. EducAid è centrale nelle politiche di pace e riesce a portare in mezzo al massacro azioni concrete attraverso operatori umanitari straordinari. Un ringraziamento enorme va poi rivolto agli artisti, perché la musica è un veicolo unico di quella parte di mondo che non ha mai avuto paura di prendere posizione”

Fra i protagonisti della partita, anche il vescovo Monsignor Nicolò Anselmi, entusiasta di indossare gli scarponcini bullonati: “Ringrazio dell’invito e 30-45 buoni secondi li assicuro - sorride - perché tutto quello che si può fare per costruire una coscienza e una cultura di pace è fondamentale. Sono stato stimolato anche dal mio “vice capo”, il Papa, che dieci giorni fa ha scritto la sua prima lettera intitolata “Amore per i poveri” e direi che a Gaza se ne è creata purtroppo tantissima di povertà, materiale e anche educativa”

Per gli artisti ecco infine due rappresentanti dei cantanti, partendo da Andrea Amati: “Definirei questa iniziativa un capolavoro di cittadinanza attiva. E’ partita da una cittadina e tutti noi siamo stati coinvolti prima di tutto come cittadini: De André diceva che la pace può essere anche terrificante e il nostro timore è che a Gaza si vada proprio verso quella direzione e noi non possiamo che cercare di illuminare EducAid nel grandissimo lavoro che fa ogni giorno”. E a chiudere, Lorenzo Semprini: “Facciamo musica in modi e forme diverse consci che può essere importante non solo per allietare ma anche per aiutare e deve essere messa al servizio per i nostri valori. Ognuno di noi può fare qualcosa, noi possiamo fare questo e spero che la partita sia solo un anello di una catena che si allunghi sempre più. E’ bello questo sentirsi parte di un insieme come questo”.