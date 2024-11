Santarcangelo, alla Fiera di San Martino 130mila presenze

SANTARCANGELO. «San Martino si conferma la Fiera delle Fiere non solo di Santarcangelo, ma della Romagna. I numeri ci parlano di 130mila presenze in tre giorni, un successo straordinario per cui ringrazio gli organizzatori e le forze dell’ordine che hanno garantito che in una città che ha quintuplicato il numero della sua popolazione per un lungo week end non succedesse sostanzialmente niente», emerge soddisfazione nelle parole di Filippo Sacchetti, sindaco di Santarcangelo, dopo la tradizionale fiera legata a San Martino. «E’ speciale al di là dei numeri. In tutto. Nell’aria che si respira, l’aria di Santarcangelo che in questi giorni è ancor più straordinaria, nel coinvolgimento e nella passione che accomuna le persone e le attività del territorio, che hanno conquistato anno dopo anno le piazze, le vie e i crocicchi, nella capacità di mantenere vivo il nostro passato senza renderlo stantio, anzi, regalando sempre qualcosa di inedito e tenendo lo sguardo proiettato al futuro. La mia più grande soddisfazione è aver visto tutti i giorni ragazze e ragazzi innamorati della propria città e di quel profumo della fiera che la farà sopravvivere ancora per tantissimo tempo. Piada, salsiccia, cipolla, castagne e cagnina, cantastorie e corna sotto l’Arco hanno creato il mito della Fiera dei Becchi, l’hanno fatta conoscere e apprezzare in tutta Italia e nel mondo e hanno reso San Martino la vera Fiera della Romagna: oggi possiamo dire con orgoglio che San Martino è - anche, ancor più e soprattutto - tradizione, innovazione e sicurezza>»