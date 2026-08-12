Santarcangelo, al via maxi piano di asfaltature: cantieri di notte

Scatta tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre un vasto piano di riasfaltature che riqualificherà oltre 30mila metri quadrati di strade su tutto il territorio comunale. Gli interventi prenderanno il via a Sant’Ermete in via Casale e via delle Margherite, dove i cantieri diurni faranno da completamento alla nuova pista ciclabile, con il traffico interdetto ai soli residenti e ai mezzi di soccorso. Successivamente i lavori si sposteranno sulle arterie più trafficate come viale Marini, la strada provinciale Santarcangiolese, via Cupa, via Sancisi e la Trasversale Marecchia. Per ridurre al minimo i disagi alla viabilità ed evitare le temperature estreme al personale di cantiere, quest’ultimo blocco di interventi verrà eseguito in orario notturno, tra le 21 e le 6, con il traffico regolato da senso unico alternato. I lavori sulla viabilità principale saranno eseguiti da Hera a titolo di compensazione per i grandi interventi di potenziamento della rete idrica finanziati da Romagna Acque, garantendo così un restyling completo a costo zero per le casse comunali.