Santarcangelo, al centro sociale Franchini gli iscritti salgono da 350 a 423

Cresce ancora, dopo la ripresa nel 2022, l’attività del Centro sociale Franchini che si conferma sempre più come punto aggregatore per gli anziani di Santarcangelo e territori limitrofi con proposte che vanno dalla cura degli orti al benessere, dai viaggi organizzati alle cene conviviali, passando per tombole e burraco.

Crescono gli iscritti, che passano dai 350 del 2022 ai 423 dell’anno appena concluso, e crescono anche i partecipanti alle iniziative organizzate dal Centro sociale: circa 4.500 quelli delle 55 serate danzanti organizzate negli ultimi 12 mesi, con una media che oscilla dalle 60 alle 80 persone tra il periodo invernale e quello estivo, durante il quale viene sfruttata la grande terrazza. Dalle 100 alle 130 persone in media hanno invece partecipato alle cene organizzate ogni primo sabato del mese.

Molto apprezzata anche l’attività di ginnastica dolce, alla quale hanno aderito 160 persone, così come le tradizionali iniziative di “Anziani al mare” (83 partecipanti) e “Anziani alle terme” (49 partecipanti) che hanno visto un incremento rispetto al 2022, rispettivamente dell’8% e del 32%.

Oltre a queste attività, il Centro sociale ha organizzato anche quattro gite di un giorno attraverso gemellaggi con altrettanti centri sociali della Regione Emilia-Romagna e una vacanza in montagna, a Moena, alla quale hanno partecipato circa 55. Quest’ultima sicuramente è stata una iniziativa molto apprezzata dal momento che, aperte le iscrizioni per il viaggio di quest’anno a Canazei, i partecipanti sono già oltre 70. Nel periodo autunnale e invernale, il centro sociale ha proposto anche le serate della tombola, che hanno registrato una partecipazione media di 50-60 persone con picchi che raggiungevano il centinaio. Circa 40, invece, le persone che hanno giocato a burraco, novità del 2023, in programma tutti i venerdì sera con la sola interruzione del mese di agosto.

Fa capo al Centro sociale Franchini anche la gestione dei 18 orti sociali presenti al parco dei Cappuccini lungo via Pozzo lungo: attualmente tutti gli appezzamenti sono assegnati, ma in generale il servizio riscontra costantemente la piena partecipazione grazie a una rotazione che consente di far fronte alle nuove richieste senza lasciare orti non coltivati. Altrettanto fondamentale è l’attività di accompagnamento degli anziani con il pulmino a 9 posti di proprietà del centro sociale: un servizio molto apprezzato per il trasporto alle iniziative del Franchini a cui si aggiunge quello settimanale per il mercato del venerdì. “Il Centro sociale Franchini ha ripreso a pieno la sua attività con numeri in costante crescita e continua a dimostrarsi sempre vitale e attivo – affermano la sindaca Alice Parma e l’assessore ai Servizi Sociali e welfare Danilo Rinaldi – confermandosi un luogo di condivisione e socialità per la terza età, in grado di offrire momenti di svago, di benessere, convivialità e persino servizi fondamentali come il trasporto agli anziani”.