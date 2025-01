Santarcangelo, “Aiutiamo Alice dopo il furto al centro ippico”: i fratelli avviano una raccolta fondi

I fratelli di Alice Arcangeli, titolare del centro ippico ‘Le Querce’ di San Martino dei Mulini, a Santarcangelo di Romagna, hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe dopo il furto subito dal centro la notte tra il 5 e 6 gennaio.

“I ladri - scrivono - non solo hanno rubato una decina di testiere per cavallo e tre selle, ma anche tutto il contenuto della cassaforte, che conteneva la cassa del maneggio e i fondi per curare due cavalli malati”.

“Grazie a impegno e fatica, ma soprattutto all’immenso cuore di Alice e del suo staff - raccontano - le Querce oggi sono una piccola realtà che ama gli animali e insegna ad amarli. Con un piccolo gesto - concludono - possiamo aiutare questi fantastici ragazzi a riprendersi e limitare i danni di questo orribile gesto”.

Grazie a decine di donazioni la raccolta è arrivata a 4.100 euro. È raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/un-aiuto-al-centro-ippico-le-querce