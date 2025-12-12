Santarcangelo, 200 Gratta&vinci in poche ore per l’iniziativa a favore del commercio

Gente che fotografa vetrine per strada. Niente di strano: sembra una scena felliniana, dove il “matto” del paese sale sull’albero e grida “Voglio una donna”. Ma qui i “matti” cercano solo un gratta e vinci: uno per ogni foto caricata sui social, taggando il negozio con l’hashtag #LuoghidellAnima2025.

In palio, ormai da qualche giorno, gelati, pizze e cocktail, oltre a diversi sconti nei negozi più trendy del centro.

Siamo a Santarcangelo. L’iniziativa dell’associazione Città Viva, in collaborazione con i Luoghi dell’Anima, procede a gonfie vele e si conferma tra i progetti più innovativi di questo Natale. Da un lato dimostra ancora una volta che il “sistema borgo” funziona meglio del protagonismo dei singoli, dall’altro evidenzia la capacità di utilizzare il digitale non solo come strumento di vendita, ma soprattutto come leva per riportare fisicamente i clienti nei negozi e fargli scoprire le bellezze del centro storico. Sono oltre 200 i ticket (gratta e vinci) distribuiti nei primi giorni dell’iniziativa. E, pochi o molti che siano, indicano che la strada intrapresa è quella giusta.

“Rispetto all’anno scorso, quando il pubblico votava sui social il negozio vincitore, quest’anno abbiamo cambiato prospettiva”, spiega il presidente di Città Viva, Alex Bertozzi. “Sono i clienti a essere chiamati a vivere il centro e fotografare le vetrine, un motivo in più per fare una passeggiata e scoprire di persona le offerte dei commercianti”.

Tra un gelato e una pizza premio, continua la caccia al ticket regalo. Ma soprattutto cresce l’attesa per scoprire il cliente più fortunato che, semplicemente scattando la foto alla vetrina più bella, concorrerà all’estrazione di un buono da 250 euro. Mentre la palma d’oro del miglior negozio quest’anno sembra premiare la dinamicità di Giorgia Spada (delle Civette Vintage shop) che da sola ha collezionato più di trenta tag. Ma la gara è ancora lunga: La Tua Casa Shabby, Elettro Star e Dago sono lì a inseguire. “Le temperature si abbasseranno, ma contiamo negli ultimi tre giorni di concorso di arrivare a oltre 500 ticket regalati”, si augura Bertozzi. Lunedì prossimo sarà decretato il vincitore.