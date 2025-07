Santarcangelo Festival, 1.131 euro in più di contributi malgrado il declassamento. Colombo: «Colpa dell’algoritmo»

SANTARCANGELO. Dal rischio di perdere già da quest’anno 45mila euro dei 226mila stanziati dallo Stato a un incasso maggiore nonostante il declassamento che ha dimezzato il punteggio: 1.131 euro in più. Sarebbe questa la situazione di Santarcangelo Festival, a causa dell’algoritmo che utilizza il ministero della Cultura, almeno così afferma la deputata di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo. «Il Festival di Santarcangelo», scrive oggi in una nota, «riceve più fondi pubblici nonostante un crollo evidente della qualità artistica. La Commissione lo ha certificato abbassando il punteggio. Eppure il contributo economico è aumentato. Perché? Per colpa di un algoritmo folle voluto dalla sinistra, elaborato dalla Bocconi, che premia eventi solo perché “grandi” – non perché validi».

Colombo non boccia il Governo da lei sostenuto. «Non siamo di fronte a un errore del Governo, né a una marcia indietro. È l’effetto distorto di regole tecniche assurde, create proprio da chi oggi urla al miracolo. L’algoritmo valuta criteri dimensionali e indicatori “automatici”, ignorando completamente la reale qualità dell’offerta culturale. La verità è semplice: il Festival di Santarcangelo è artisticamente povero, autoreferenziale, scollegato dal territorio e incapace di rinnovarsi. Ma siccome è “grosso”, l’algoritmo lo premia. Una farsa. La Commissione ha fatto il suo dovere, dimostrando indipendenza. Ma ora tocca a noi. Mi batterò con forza affinché questo sistema venga smantellato. I fondi pubblici devono andare al merito, non ai soliti noti con il favore degli automatismi».

Ieri il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti aveva esultato dopo la grande paura.