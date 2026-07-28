“Santa Run”, una festa di corsa lungo le strade di Santarcangelo - VIDEO GALLERY

Avete presente le maratone che si svolgono nelle più importanti metropoli del pianeta? Quelle attese da decine di migliaia di atleti a metà tra gli amatori e i professionisti? Quelle in cui a segnare il percorso ai partecipanti c’è un’automobile ad alte prestazioni corredata da sirene luminose? Gare tirate fino all’ultimo allungo per mettersi al collo il ciondolo iridato che garantisce un posto negli almanacchi?
Ecco. Dimenticate tutto questo e avrete la “Santa Run”. La prima corsa podistica senza podio per le strade, i vicoli e le piazze del centro storico di Santarcangelo di Romagna.