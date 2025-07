«Pieno finanziamento per Santarcangelo Festival», il sindaco Sacchetti annuncia il colpo di scena

SANTARCANGELO. «Dopo una lunga battaglia che ha coinvolto il Comune, la Regione e arrivando fino in Parlamento, il Governo ha fatto un passo indietro e riconfermato il pieno finanziamento al festival, il tutto nonostante il dimezzamento del punteggio assegnato per la qualità artistica». Canta vittoria ma non abbassa la guardia Filippo Sacchetti, sindaco di Santarcangelo, pubblicando oggi un post su Facebook a proposito del declassamento per la manifestazione teatrale ospitata nella cittadina romagnola con conseguente taglio dei fondi nei prossimi anni. «Il meccanismo ci sembra assurdo e contraddittorio», dice il primo cittadino di Santarcangelo, «a dir poco con tante realtà che ancora risultano colpite dai tagli, ma siamo felici che la nostra battaglia sia stata vinta! Questo perché il nostro festival è un’esperienza internazionale, culturale e sociale che non ha perso qualità nel tempo, anzi ha raddoppiato il pubblico e il coinvolgimento di operatori da tutto il mondo, ha compiuto 55 anni con una grande festa animata da migliaia di ragazze e ragazzi che hanno trovato in queste piazze la dimensione libera della propria espressione».

«E’ servita la protesta», aggiunge, «la coesione istituzionale, il supporto trasversale che il festival ha ricevuto, il ruolo protagonista della Regione con il Presidente Michele de Pascale, l’assessora Gessica Allegni e la consigliera Alice Parma, insieme anche all’interrogazione in Parlamento dell’on. Andrea Gnassi. È servita anche un’edizione dall’energia speciale, dove ci siamo tutti uniti in difesa di un’identità che ci rende quello che siamo: radicati nel paese, aperti verso il mondo. Non abbassiamo la guardia e ringraziamo tutti quelli che si sono spesi per far sentire più forte la voce della cultura libera. Insieme siamo più forti e l’abbiamo dimostrato».