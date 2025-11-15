Nuovo assalto all’alba alla gioielleria Pedrosi di Santarcangelo. Il titolare se ne accorge e lancia bottiglie d’acqua contro i malviventi

Nuovo assalto alla gioielleria Pedrosi di Santarcangelo di Romagna, già presa di mira in passato, dove alle 4 una banda di rapinatori ha tagliato la serranda con un flessibile introducendosi all’interno del negozio e arraffando preziosi dalle vetrine. Il trambusto ha svegliato di soprassalto il titolare dell’attività che abita sopra il negozio e che si è affacciato gridando e lanciando contro i banditi delle bottiglie d’acqua nel tentativo di farli fuggire. Sul posto per le indagini sono intervenuti i carabinieri.