Lacrime, striscioni, palloncini e fumogeni: Santarcangelo si ferma per il funerale di “Batti”

Un addio commosso e partecipato da una folla immensa, quello ad Alberto Battistini, per tutti “Batti”, il ragazzo precipitato con la sua auto in un dirupo in via Monte Cieco, morendo a 22 anni. Gli amici lo hanno ricordato come un ragazzo “imbattibile, intraprendente, caratterizzato da un’ambizione che niente e nessuno avrebbe potuto fermare”, come il punto di riferimento e il “fratello maggiore” di tanti. Augurandogli di insegnare “agli angeli a brindare”, hanno messo nero su bianco il loro affetto per il giovane scomparso prematuramente in un maxi striscione appeso alle impalcature della chiesa Collegiata di Santarcangelo di Romagna, “Ciao figlio di Santarcangelo. Batti, sarai per sempre il nostro angelo”