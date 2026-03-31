“La Nazionale cantanti diventi mista: vanno convocate anche Elodie e Laura Pausini”: gli autotuners e gli orchestrales romagnoli lanciano la sfida

In occasione del ritorno della Nazionale Cantanti Italiani a Gatteo Mare il 7 e 8 aprile, gli Autotuners e gli Orchestrales Cantanti e Musicisti Romagnoli e Romagnole, desiderano proporre una sfida che unisce musica, sport e diritti.

“Ad oggi, la Nazionale Cantanti italiani è composta esclusivamente da uomini. Per questo, cantanti e artiste della Romagna lanciano una proposta simbolica ma concreta: aprire la squadra Nazionale cantanti Italiani alle donne e promuovere la creazione di formazioni miste.

L’invito è rivolto alle principali voci femminili della musica italiana tra cui Le Bambole di Pezza, Elettra Lamborghini Elodie, Noemi, Levante, Laura Pausini, Annalisa, Giorgia, Madame, Elisa, Paola Turci, Alessandro Amoroso, Emma Marrone e tutte le altre

affinché entrino a far parte della squadra, contribuendo a renderla più rappresentativa della società di oggi”.

Ed ai fondatori storici della Nazionale italiana come Gianni Morandi, Umberto Tozzi, Enrico Ruggeri ed tutti i cantanti giocatori della Nazionale Italiana.

I cantanti e le cantanti della Romagna sono pronti alla sfida e scendere in campo per i diritti insieme, ma con una posizione chiara: giocare esclusivamente contro squadre miste, dove uomini e donne condividano lo stesso spazio, le stesse opportunità e lo stesso rispetto.

“Serve gioco di squadra — dentro e fuori dal campo — per costruire un reale cambiamento culturale fondato sul consenso, sul rispetto e sulla parità di genere.”