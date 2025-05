La bellezza di Santarcangelo in onda su La7 domenica 25 maggio

Santarcangelo sempre più testimonial di un turismo slow, focalizzato sul benessere e sulla riscoperta del valore del tempo da dedicare a sé stessi: la città è protagonista della puntata di “Amarsi un po’, istruzioni per l’uso”, che andrà in onda su La7 alle 10 di domenica 25 maggio.

I conduttori, la campionessa di ballo e showgirl Samanta Togni e il campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino, sono andati alla scoperta del centro storico – da piazza Ganganelli alle vie del borgo – delle grotte e dell’antica stamperia Marchi, scegliendo Santarcangelo come una delle pochissime tappe italiane della trasmissione, che solitamente conduce i telespettatori in viaggio verso mete internazionali. Oltre agli scorci più suggestivi della città, nel corso della puntata i conduttori esploreranno anche storia, tradizioni, personaggi e manifestazioni più significative di Santarcangelo, come il Festival del teatro.