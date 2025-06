L’ultimo saluto a Massimo Paganelli: “Ha dedicato gran parte della sua vita a Santarcangelo”

In tanti hanno fatto visita al Municipio per l’ultimo saluto a Massimo Paganelli, sia in occasione della camera ardente aperta nel pomeriggio di ieri (venerdì 20 giugno) sia per il momento di commiato che si è svolto nella mattinata di oggi (sabato 21).

Un afflusso continuo di persone ha caratterizzato la giornata di ieri, con diverse autorità intervenute alla camera ardente: tra gli altri, numerosi amministratori attuali e passati della Valmarecchia, il presidente della Provincia e sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, l’assessora regionale Roberta Frisoni, le consigliere regionali Emma Petitti e Alice Parma, che ha preso parte anche al picchetto d’onore, aperto dalla vice sindaca Michela Mussoni e dall’assessore Luca Paganelli, figlio di Massimo.

Nel commiato di questa mattina, proprio la vice sindaca Mussoni ha portato il saluto e il cordoglio del sindaco Filippo Sacchetti, all’estero per un impegno istituzionale: “Molto dispiaciuto per non poter essere presente a salutare una persona cui era profondamente legato, il sindaco mi chiede di rappresentare l’Amministrazione comunale in un momento di grande dolore per la perdita di una figura molto importante per la nostra città come Massimo Paganelli” ha detto la vice sindaca.

“Un uomo che ha dedicato gran parte della vita a Santarcangelo, che ne è stato amministratore a lungo, ha ricoperto incarichi pubblici a vari livelli in tutta la Provincia ed è stato un punto di riferimento per tutti quelli che si sono avvicinati alla politica. Ma queste cose le dirà Mauro Vannoni, primo cittadino che lo ha scelto nella sua Giunta e con cui ha condiviso a lungo l’impegno amministrativo. Prima di lasciargli la parola, ci tengo a nome del sindaco, della Giunta e di tutta l’Amministrazione – ha concluso la vice sindaca Mussoni – a esprimere la nostra vicinanza alla famiglia di Massimo: alla mamma, alla moglie, ai fratelli, ai nipoti e in particolare al figlio Luca, che ne ha ereditato la grande passione e ogni giorno è al lavoro insieme a noi per questa città”.

A seguire, l’orazione funebre dell’ex sindaco di Santarcangelo, Mauro Vannoni e l’ultimo saluto al padre da parte di Luca Paganelli, che ha concluso la commemorazione in Municipio.

Massimo Paganelli – Nato a Santarcangelo il 23 luglio 1952, alle elezioni del 1985 è eletto con il PCI ed entra a far parte della Giunta del sindaco Giancarlo Zoffoli in qualità di assessore alle Attività economiche e alla Polizia municipale, mentre dal 1995 al 1997 è in Consiglio comunale per il PDS, ricoprendo anche la carica di presidente dell’assemblea, con il sindaco Fabio Maioli. Assessore al Bilancio e alle Società partecipate con il sindaco Mauro Vannoni dal 2004 al 2009, nel 2011 torna in Giunta con il ruolo di vice del sindaco Mauro Morri fino al 2013. A livello provinciale, nel 1986 e poi nuovamente nel 1989 viene eletto nel Comitato circondariale di Rimini, ente che precedette l’istituzione della Provincia di Rimini. Presidente per due mandati del Consorzio agro-alimentare riminese (Caar) è stato anche presidente di Patrimonio mobilità Rimini (Pmr) dal 2016 al 2020. Presidente della Confesercenti provinciale, ha ricoperto inoltre la carica di consigliere di amministrazione presso enti quali Tram e Rimini Fiera. È deceduto nella mattinata di giovedì 19 giugno 2025 all’età di 72 anni.