L’ex allenatore di Forlì e Sammaurese si candida a consigliere comunale a Santarcangelo

C’è un candidato illustre nella file di Alleanza civica per Borghini sindaco. La coalizione di centrodestra farà scendere in campo - è proprio il caso si dirlo - Stefano Protti. L’ex calciatore di Santarcangelo, San Marino ed Empoli fra le tante squadre in cui ha giocato ed ora allenatore di calcio ha deciso di fare l’ingresso in politica.

«Amici - scrive Protti - ho deciso di candidarmi come consigliere comunale nel comune di Santarcangelo per dare una mano a dei bravi ragazzi, la lista “Alleanza Civica - Borghini Sindaco” che ringrazio per avermi cercato e coinvolto. L’8 e il 9 giugno alle elezioni comunali puoi scegliere di sostenermi barrando solo il simbolo di Alleanza Civica e scrivendo Protti».