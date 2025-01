«Sono alla ricerca delle mie radici italiane - premette - e in particolare quelle di mia nonna, figlia di un santarcangiolese nato nel 1901 ed emigrato in Francia attorno agli anni Quaranta».

Il suo cognome è Zavoli, il nome Giuseppe. Nato all’ombra del Campanone, si trasferì nella regione dell’Aube, in Francia, vicino al villaggio di Romilly sur Seine.

Una storia comune a quella di tanti connazionali, emigrati in cerca di fortuna, quella che la nonna le raccontava quando Florian era piccola, ma povera di quei dettagli chiave che fanno la differenza. «Non ho idea - riconosce la 28enne - di che lavoro facesse il bisnonno. Mia nonna ha perso il padre quando aveva appena 10 anni e non ha ricordi nitidi di lui. La certezza è che è stato a lungo male, a causa di una malattia che lo aveva colpito ai polmoni, e per cui morì nel 1958, all’incirca all’età di 57 anni. Maggiori informazioni Florian è invece in grado di fornirli sulla nonna, ancora in vita: è nata il 7 marzo del 1948 e ha un fratello che si chiama Marino. Un nome che indicherebbe un legame con la Repubblica di San Marino. Sua madre Suzanne, invece, era francese.

A ricostruire un’intera esistenza trascorsa Oltralpe restano pochi documenti come, ad esempio, il permesso di lavoro ottenuto una volta arrivato in Francia, dove campeggia il cognome di Giuseppe storpiato in Zavolli, e qualche foto d’epoca un po’ sgranata.