Il sindaco Sacchetti: “Un turismo di qualità per fare crescere Santarcangelo”

Il Governo non fa abbastanza, proviamo a muoverci da soli. Il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti lo rimarca in una nota: “Chi programma? Non sono purtroppo sufficienti il Pnrr o il Bonus 110 a rilanciare l’economia, anzi hanno portato a tanti rincari incontrollati su diverse materie prime. A noi tocca difenderci con i pochi strumenti a disposizione dell’autonomia locale: piccolissime leve fiscali e una pianificazione urbanistica strategica, un insieme di fattori che servano a creare le famose “condizioni favorevoli” per attirare investimenti. La costa sul prodotto turistico sta avendo dati positivi, Santarcangelo (porta d’ingresso e primo comune dell’entroterra della provincia) sta crescendo sulle nuove aperture e sul numeri di lavoratori. L’abbiamo sempre detto che siamo la zona produttiva di Rimini e questo aumento di imprese ci fa ben sperare. Intanto conferma la corretta pianificazione delle espansioni di alcuni settori: commercio e ristorazione all’interno del centro storico (da sindaco ho già inaugurato cinque ristoranti in sei mesi), artigianato e industria che confermano la crescita logistica e la forza di alcune imprese radicate che vogliono espandersi”.

“I prossimi interventi sulla via Emilia Ovest - continua Sacchetti - porteranno all’apertura di un nuovo cantiere di riqualificazione della città: alla porta di accesso da Savignano saranno ampliati Italpak e verrà realizzato un nuovo supermercato al posto dell’ex Adriauto e solo per quei due interventi si parla di 50 nuovi posti di lavoro. Ci teniamo poi molto a valorizzare il grande lavoro che si sta facendo in zona agricola. Sono in corso diversi interventi di ampliamento di aziende di qualità che coltivano e commerciano i nostri prodotti locali (compresa la Cipolla dell’acqua) e quello che sta succedendo nella riconversione di alcune realtà produttive nell’ottica dell’accoglienza e dell’ospitalità, che in campo turistico rappresenta la nostra vera risorsa per il futuro: un turismo di qualità a contatto con la bellezza e il benessere della campagna, dei percorsi benessere, delle piste della valle del Marecchia e dell’Uso che collegano mari e monti.

Per questo siamo stimolati a generare nuove politiche urbanistiche che stimolano nuovi investimenti attraverso il Pug. A livello di sistema provinciale e regionale dovremo creare semplificazione normativa e snellimento burocratico perché le procedure spesso sono lente e complesse. Con i nuovi strumenti di promozione turistica, e il miglioramento delle infrastrutture lavoriamo per il commercio anche attraverso i prossimi investimenti dedicati dalla legge regionale 12 di cui siamo stati assegnatari, nonostante un trend generale non positivo per il settore. Santarcangelo non si ferma, ma punta a crescere e investire nella qualità, anche se questo Paese, spesso sembra scivolare da un’altra parte”.