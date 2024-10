Il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti e i suoi primi 100 giorni: “Una città pulita e vivibile”

In una nota il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti ha tracciato un primo bilancio del suo mandato. “Una città pulita e vivibile, parchi rinnovati e inclusivi per l’attività all’aria aperta, scuole sicure e a misura di bambino, una rete di mobilità sostenibile e una viabilità più sicura e fluida, gli spazi pubblici della città che ritornano alla fruibilità della comunità dopo un percorso di rigenerazione”.

“La città dei 15 minuti - continua la nota - inizia a prendere forma con interventi definiti e inseriti in una cornice strategica che punta al miglioramento della qualità urbana, dei servizi e delle infrastrutture per rendere Santarcangelo più connessa e vivibile. Cinque le aree principali d’intervento dei primi mesi di governo della nuova Amministrazione comunale. La prima riguarda la pulizia della città, che nel periodo estivo è stata potenziata con passaggi di pulizia straordinaria dei parchi (passati da uno a tre a settimana), l’installazione di nuovi cestini getta carta e l’azione di cleaning collettiva organizzata da Rimini Smoke Box al parco Baden Powell, che si è svolta la scorsa settimana e verrà riproposta anche nelle prossime settimane in un altro grande parco cittadino.

Sempre il tema di aree verdi, recentemente la Giunta comunale ha approvato il progetto che vede il parco Spina al centro di un consistente intervento di riqualificazione con nuovi giochi, strutture sportive, arredi e dotazioni che lo renderanno più accogliente, inclusivo e adatto a tutte le età: circa 50mila euro il costo dell’intervento. Potenziamento in corso anche per il parco Francolini, che dopo i giochi per bambini, l’area cani, il campo da basket e le attrezzature per lo sport all’aria aperta, avrà presto uno skate park come catalizzatore del pubblico più giovane, luogo di aggregazione e socialità richiesto da tanti ragazzi e ragazze nel corso del progetto T.Anti Corpi.

Anche le scuole, prima della riapertura, sono state oggetto di un’importante opera di manutenzione puntuale: circa 50mila euro i fondi che hanno finanziato interventi agli impianti, agli infissi e ai giochi esterni dei giardini, a cui si aggiungono i lavori di Anthea per la sistemazione del verde.

Quanto alla viabilità e ai collegamenti centro-frazioni, sono diversi i cantieri già in via di conclusione: solo nella frazione di San Vito il percorso ciclopedonale e la messa in sicurezza dell’incrocio tra le vie Tosi, Vecchia Emilia e SP136, mentre in tutto il territorio proseguono i ripristini successivi all’alluvione di maggio 2023. Già nei primi mesi di lavoro, la Giunta comunale ha messo a punto anche altri interventi molto attesi dai cittadini che partiranno in tempi brevi: la riqualificazione della pista ciclabile lungo la Santarcangiolese e la pista ciclabile di via Casale Sant’Ermete, mentre è allo studio un consistente piano di riasfaltature”.

Luoghi non accessibili

“Attraverso ambiziosi progetti di rigenerazione - termina la nota - o accordi con soggetti terzi, saranno presto restituiti alla comunità anche diversi luoghi al momento non accessibili al pubblico: dal museo di Tonino Guerra presso il Monte di Pietà alla ex trattoria Iolanda – che presto ospiterà l’ambulatorio del medico di base per Canonica e Montalbano – fino alle ex carceri di via Pio Massani. Già aperto, invece, il nuovo spazio giovani LABO380, che porterà avanti la preziosa eredità educativa di Federico Moroni e Flavio Nicolini”.

Al lavoro dell’Amministrazione comunale nei primi cento giorni del mandato sarà dedicata anche una pagina del nuovo numero di TuttoSantarcangelo, attualmente in stampa, che dai prossimi giorni sarà distribuito a tutte le famiglie della città.