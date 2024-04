Il saluto della sindaca Parma: “Grazie Santarcangelo”

Una sala Antonioni gremita quella che ieri ha partecipato all’evento “Con lo sguardo al futuro. Dieci anni per Santarcangelo”, momento di presentazione pubblica del bilancio di fine mandato dell’Amministrazione comunale. Circa 250 infatti i partecipanti alla serata, che ha preso avvio con l’intervento di Gigi Riva: il giornalista, Arcangelo d’Oro 2015, ha illustrato alcune relazioni di causa-effetto tra i principali eventi globali degli ultimi dieci anni, la realtà di Santarcangelo e l’operato dell’Amministrazione comunale. A seguire, la sindaca Alice Parma e gli assessori della giunta hanno raggiunto Riva sul palco per ripercorrere brevemente l’esperienza amministrativa di questi anni attraverso suggestioni e ricordi personali.

L’assessore ai Servizi sociali, Danilo Rinaldi, ha raccontato la nascita del progetto di housing first come risposta all’emergenza abitativa delle persone senza fissa dimora, mentre l’assessora alla Scuola e ai servizi educativi, Angela Garattoni, ha ricordato l’impegno a sostegno degli studenti con disabilità. L’assessore alla Pianificazione urbanistica, Filippo Sacchetti, ha sottolineato invece l’importanza di interventi di rigenerazione urbana come quello in corso per il palazzo Gallavotti, legato nel caso specifico a un ricordo di vita familiare.

Emanuele Zangoli, assessore al Bilancio, ha richiamato l’acquisizione dell’Arco Ganganelli, trasferito dal demanio alla proprietà comunale, mentre la vice sindaca Pamela Fussi ha evidenziato l’importanza del primo gioco inclusivo della città, installato al Campo della Fiera, che ha dato avvio a un percorso verso l’accessibilità ormai trasversale a tutta l’azione amministrativa, oltre all’apertura del centro antiviolenza “Marielle” gestito dall’associazione Rompi il silenzio come punto di riferimento per la lotta alla violenza di genere.

La serata si è quindi conclusa con un’intervista di Gigi Riva alla sindaca Alice Parma, che ha ripercorso gli eventi degli ultimi dieci anni, tra aneddoti e ricordi, ringraziando colleghi della Giunta, consiglieri comunali, dipendenti del Comune e dell’Unione, ma soprattutto la comunità di Santarcangelo, che se da un lato richiede un livello di attenzione sempre alto, dall’altro riesce sempre a restituire tanto nella relazione bidirezionale con l’Amministrazione comunale per il bene della città. “Santarcangelo ha tenuto nonostante le difficoltà di questi anni tra crisi e pandemia, dimostrando la propria forza e lavorando senza sosta, sempre con lo sguardo rivolto al futuro, con un impegno quotidiano che dovrà proseguire fino all’ultimo giorno di questa Amministrazione, perché la città non ha tempo da perdere” ha detto tra l’altro la sindaca Parma.

“La nostra comunità ha come primo e principale riferimento la propria storia, dall’antifascismo ai giganti della cultura, dal tessuto sociale alle imprese passando per il volontariato, fino a una tradizione amministrativa fatta di grandi sindaci che hanno sempre incoraggiato, sostenuto e reso possibile tutto questo con una visione aperta al futuro. Uno sguardo che in questo mandato ha preso la forma di opere simbolo come la passerella ciclopedonale sul Marecchia – ha aggiunto la sindaca – che collegherà il centro con le due frazioni più popolose di Santarcangelo che si trovano ‘al di là del fiume’: un fattore di unione della città non solo simbolico per l’intera comunità, ma anche molto concreto in termini di infrastrutture”.