“Ho investito in due appartamenti vicino al locale da affittare ai giovani dipendenti, trovare casa è dura”: la scelta di “Exquisito” a Santarcangelo

In trecento hanno salutato l’inaugurazione del locale “Exquisito”. Ha aperto i battenti sabato scorso, in via Ugo Braschi 51, al posto di una Banca, un ambiente polivalente che conta cento posti a sedere, tra interno e ambienti esterni. «Il nostro è un locale con molte anime – spiega l’imprenditore e chef 50enne Alessandro Salighini – potendo contare su un ristorante che offre piatti sia della cucina spagnola che di quella sudamericana. Offriamo inoltre la possibilità dell’asporto con un’ampia scelta che va dalle empanadas ai churros, oltre che puntare sulla caffetteria con cocktail e aperitivi. Il 50enne, Alessandro Salighini, santarcangiolese doc, che lavorerà a “Exquisito” con la titolare nonché sua moglie, la 35enne Luz Virginia Sanchez De La Rosa di origine cubana ma ora cittadina italiana, che lo ha reso due volte papà della 13enne Stephany e della 12enne Hilary. Trent’anni hab Alessandro ha abbracciato una carriera imprenditoriale, lavorando fra Italia e Sudamerica, per poi aprire nel 2017 un’agenzia, con sede a Cuba, che fornisce materiali per costruzioni, macchinari e assistenza tecnica anche agli hotel. Da sempre appassionato di cucina, ha frequentato corsi ad hoc con celebri chef prima di realizzare il suo sogno nel cassetto e aprire “Exquisito”. Al momento i dipendenti sono quattro, tutti giovani e sudamericani ma, come spiegano i coniugi, ne verranno assunti altri tre. Per evitare grattacapi a tutti, Alessandro ha acquistato due appartamenti vicino al locale, «con un investimento importante» per poi affittarli al personale «per risparmiar loro le ricerche di una casa che sono difficili anche per gli italiani».