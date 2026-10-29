Giardini nascosti e antiche mura da riscoprire

«Giardino raccontato ... giardino salvato! - “MURA VIVENTI” - Acqua, orti e pietre dentro e fuori la cinta muraria malatestiana di Santarcangelo di Romagna». E’ il progetto promosso da Italia Nostra Valmarecchia, preseduta dall’architetto Massimo Bottini, che propone due passeggiate patrimoniali per esplorare il tratto orientale delle mura malatestiane.

Si tratta di un progetto del tutto inedito che scava nell’anima di questa Casa del tempo. Non privata, intima, come quella del poeta, ma collettiva, pubblica, come quella quotidianamente vissuta dalla collettività.

Questo attraverso un ciclo di passeggiate patrimoniali che interesseranno il tratto orientale delle mura malatestiane santarcangiolesi, dove i pratini di via Ruggeri, l’orto del convento delle Sante Caterina e Barbara e il mulino Moroni (detto della Croce) compongono, insieme alla Porta Cervese, alla neviera settecentesca e al tracciato tombinato della fossa dei mulini, un complesso e straordinario sistema di acqua, verde e pietra tuttavia ancor oggi poco conosciuto.

Sarà così possibile entrare con dovuta e non invasiva conduzione in due beni normalmente sottratti a visite private, con l’obiettivo di realizzare attorno ad essi una comunità patrimoniale capace di prendersene cura, sottraendoli all’erosione del tempo e valorizzandoli come prezioso patrimonio comune.

Per sigillare il contesto verranno quindi organizzata una campagna diagnostica sulle murature, una mostra, un convegno pubblico e verrà prodotto materiale divulgativo.

Il tutto con contributo regionale riferito alla legge n. 7/2020, “Passeggiate Patrimoniali – Natura e Cultura” 2026

Roberto Vannoni

IL PROGRAMMA

Sabato 31 ottobre

MURA, GIARDINI, ACQUE

ritrovo ore 14:30,

Giardino pubblico ‘I pratini’ via Costantino Ruggeri

Uno storico, un architetto e un botanico accompagneranno dialogheranno sui tre elementi partendo dal presente passando attraverso il passato fino a immaginare scenari futuri.

Sabato 14 novembre

ACQUE, GIARDINI, MURA

ritrovo ore 14:30

Porta Cervese

Seguendo il ‘suono’ del terzo fiume che muoveva le macine del molino Moroni, si passerà a quello dell’acqua nella ghiacciaia settecentesca, fino ad arrivare a quello dell’acqua piovana raccolta nell’antica e mai prima visitata cisterna addossata alle mura malatestiane custodita all’interno dell’orto-giardino delle suore.

Le passeggiate sono gratuite e a prenotazione obbligatoria.

Per prenotare inviare un messaggio Whatsapp al numero 333 9705367