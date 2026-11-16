Fiera di San Martino a Santarcangelo, come eravamo: buoi, porchetta e la foca che risponde alle domande

Com’era la Fiera di San Martino a Santarcangelo quasi un secolo fa? Lo racconta «Al Fìri d’Santarcanzàl», pubblicato sulla rivista La Piê a marzo-aprile 1932: un viaggio tra foro boario, banchi e piazze al seguito di Alfredo Panzini, Teresa Franchini, Antonio Baldini e Augusto Campana.

Le «fiere d’una volta» vivono nell’immaginario collettivo, tra ricordi struggenti e talvolta ritoccati. Si sono omologate? Un confronto rigoroso forse è impossibile, ma quel testo, dotto e attendibile, permette di provarci.

Il «terrazzo» di Santarcangelo

Lo sguardo parte dal Montefeltro e dai «tre quattro piani digradanti di colline che si sbracciano lungo le spalliere del Marecchia» fino alla costa, passando per San Marino, «dove vai all’estero anche stando in casa». Al centro Santarcangelo, «quel terrazzo» che aveva per pedana «il tappeto dispiegato e candido della Fiera».

Il bue romagnolo, star della fiera

Il foro boario era un mare mugghiante di animali. Su tutti il bue romagnolo, «il bel colosso niveo, statuario, ieratico, ben appiombato sui quattro arti brevi e robusti», sempre «in posizione fotografica». Ne andava fiero il cavalier Leopoldo Tosi, premiato alla Torre Torlonia e applaudito perfino all’Esposizione di Parigi d’inizio Novecento.

Il corteo degli illustri

Si parte dall’alto, dalla Contrada dei Nobili. In testa l’Accademico Panzini, ai lati l’attrice Teresa Franchini, collega della Duse, e lo scrittore Antonio Baldini, arrivato da Roma col treno del mattino. Dietro il giovane epigrafista Augusto Campana, detto «lo storione», poi il dottor Malaguti e qualche amico «commestibile», di quelli che conoscono un’unica ora: mezzogiorno in punto.

Albana, ciambelle e un papiro babilonese

Alla Collegiata il corteo trova un muro di folla. I friggitori di pesce chiamano «con alte grida invitanti», un’insegna invita all’Osteria della Vite per un’Albana «disgregante tutte le consorelle cesenaticensi e perfino bertinoresi», accanto al «legittimo recapito» delle ciambellare di Longiano. Qui Campana giura di aver decifrato un papiro babilonese: Bacco, quando voleva ubriacarsi, saliva «alla grotta ad Tugnin de Fattòr».

La Scalinata, trionfo del gusto

Meno di cento metri per otto, gremita come un padiglione da esposizione universale. Dai portici pendono carni di bove e maiale, agnelli, capretti, pollame, cacciagione, cotechini e festoni di salsiccia. Sui banchi porchetta, parmigiano, squacquerone, finocchi e piramidi di frutta «onore di Cesena», a terra barili di pesce marinato. Dietro i banchi la Tisbe, la Pèccia, la Pòccia, Sugubòtt, la Sina d’Egidio, Musìn, Studènt, la Marietta de Piturèl. E agli spiedi, «grossi polli in rango che s’incitrulliscono ai giri manuali della sacerdotessa dello schidione».

Cantastorie, giostre e indovine

Nel Borgo ci sono il «povero cieco nato», i venditori di lacci e di lapis copiativi, il sordomuto e il «bulo cantastorie che s’accompagna alla chitarra». In piazza Maggiore è «gara al grido più sonoro e all’esibizione più iperbolica tra venditori fissi e ambulanti giunti da ogni regione d’Italia»: mercanti di stoffe sui camion, statuine lucchesi in gesso, vimini dorati, «l’immancabile persiano di Napoli», legni di Sorrento. In piazza della Canapa gira una giostra «per la felicità dei ragazzi e delle serve», «a suono di organo da cattedrale». Sotto i portici Torlonia una donna bendata legge «nel pensiero, illuminando il futuro».

Il «cicanto lione» e la foca monaca

Colpi di grancassa annunciano al Passeggio un’«eccezionale collezione d’animali di carne veramente naturale», presentata da un’imponente spiegatrice cecoslovacca. Dentro ci sono il «magnifico cicanto lione proveniente dal Mondo Atlante de l’Africa» e una foca monaca pescata «nelle più alte montagne del Paraguaj, presso le costole dell’Africa». La foca risponde a qualsiasi domanda.

Allo Sferisterio, pallone col bracciale

«Ragazzi, se ci incantiamo qui non arriviamo più alla giocata del pallone», avverte uno del gruppo: la partita è a beneficio del Ricovero vecchi. Il Professore spiega le regole: «Qui s’è prodotto un vivaio d’artisti del bracciale di grande rinomanza». Poi ricorda l’incontro a Torino con Edmondo De Amicis, che ai giocatori di Santarcangelo aveva dedicato Gli azzurri e i rossi.

Dalla sala Eden alla mezzanotte

A sera la scelta cade sulla sala Eden, «in stile vecchia allegria», dove si inizia a ballare in due e si finisce in tre. A mezzanotte arriva la smobilitazione. Panzini torna a fare «il padrone sono me», la Franchini alle scene, Baldini alla Nuova Antologia, Malaguti all’ospedale, Campana al sogno di un posto alla Biblioteca Vaticana. Si promettono di tornare l’anno dopo e lanciano un ultimo sguardo «agli amanti campagnoli che rincaseranno a braccetto a notte fonda»