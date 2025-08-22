“Emilia Street Parade”: Santarcangelo in festa per la nuova ciclabile sabato 20 settembre

Una grande festa per celebrare un’opera di riqualificazione e messa in sicurezza per stralci lunga oltre dieci anni e per rinnovare l’abbraccio alla Mutoid Waite Company in quella che è la porta d’accesso della città: sabato 20 settembre Santarcangelo propone la “Emilia Street Parade” e getta un nuovo seme sul progressivo ampliamento del suo centro.

Spiega il Comune in una nota: “L’iniziativa, che si svilupperà nel tratto urbano della SS9 fra gli incroci con le vie Mazzini e Montevecchi, nasce proprio dalla volontà di valorizzare il grande lavoro di recupero di spazi, realizzazione di attraversamenti pedonali in sicurezza e piste ciclabili che da Santa Giustina – e quindi da Rimini – raggiungono il cuore della città e vede alla regia l’Amministrazione comunale e Città Viva, l’associazione che riunisce oltre cento attività e che nell’occasione coinvolgerà anche i principali bar del territorio.

Emilia Street Parade unirà l’anima contemporanea e creativa di Santarcangelo con la sua vocazione all’accoglienza e alla valorizzazione delle esperienze locali, coinvolgendo le realtà artistiche e commerciali in un’ottica di economia di prossimità e partecipazione attiva, invece che affidarsi a grandi nomi provenienti da fuori città.

Su tutte gli artisti della Mutoid Waste Company, in un coinvolgimento che vuole ribadire una volta di più come i Mutoid siano parte della comunità di Santarcangelo e quindi protagonisti naturali nella cornice di un evento di grande richiamo come questo.

Oltre a promuovere la nuova visione urbana della Città dei 15 minuti – basata su connessioni sostenibili, accessibili e su uno stile di vita attento all’ambiente – l’iniziativa favorirà l’incontro tra musica, arte, comunità e innovazione”.