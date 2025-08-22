“Emilia Street Parade”: Santarcangelo in festa per la nuova ciclabile sabato 20 settembre

L’evento prenderà il via intorno alle ore 17 con una biciclettata che da Santa Giustina raggiungerà l’area della festa, dove dalle 18 saranno attive quattro postazioni musicali con deejay set distribuiti in punti strategici del tracciato e otto punti ristoro gestiti da altrettanti bar del centro città. L’area della “Emilia Street Parade” sarà chiusa al traffico già dalle 8.Così il sindaco Filippo Sacchetti: «La pista ciclabile lungo la via Emilia è un’opera molto attesa, che segna un nuovo e importante passo verso una mobilità più sostenibile e condivisa: frutto di un lavoro durato più di dieci anni, il nuovo percorso congiunge in un’unica linea retta di 2,5 km la frazione di Santa Giustina a un’area centrale come il parco Francolini, prima di proseguire lungo via Costa. Un nuovo tassello importante nella rete di ciclabili con cui collegheremo tutte le frazioni al cuore della città che chiude anche idealmente il cerchio su una serie di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione che hanno interessato la via Emilia negli ultimi 15 anni al confine est. Proprio per valorizzare l’importante lavoro compiuto sull’arteria che ci connette sui due lati con la Riviera e il resto della regione abbiamo pensato a un evento che ne celebri il nome e l’importanza strategica per la nostra economia e abbiamo chiesto a Città Viva di costruire qualcosa insieme: da tavoli e ragionamenti collettivi nasce “Emilia Street Parade”, un momento di festa per la città e con la città al di fuori del canonico perimetro degli eventi, che potrebbe svilupparsi in un vero e proprio nuovo format. Con l’occasione intendiamo anche riabbracciare idealmente sulla porta d’ingresso di Santarcangelo la Mutoid Waste Company arrivata proprio dalla via Emilia 35 anni fa e che è oramai parte e una delle anime della nostra città».«Il coinvolgimento delle attività locali della via Emilia, che parteciperanno fianco a fianco con quelle del centro storico, mostra la forza e la varietà del commercio santarcangiolese rappresentando per noi la parte più significativa dell’Emilia Street Parade - dichiara Alex Bertozzi, presidente di Città Viva - L’evento rappresenta infatti un segno concreto di apertura e unità: mettere insieme le attività del centro e quelle della via Emilia significa creare una rete ampia, che valorizza tutti. È un’occasione per rafforzare il senso di comunità e dimostrare che Santarcangelo, quando lavora insieme, sa offrire qualcosa di unico. Voglio sottolineare anche il grande impegno che gli esercenti stanno mettendo nell’organizzazione: la loro energia e la loro passione saranno determinanti per rendere memorabile questa festa».