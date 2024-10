“Chi porta in giro il cane sia civile”: a Santarcangelo i disegni dei bambini diventano adesivi per i negozi

A Santarcangelo si è svolto la scorsa settimana nella sala Baldini della biblioteca, l’incontro dedicato alle associazioni di categoria e alle attività economiche del centro commerciale naturale e del centro storico per un punto su criticità ed esigenze relative alla raccolta dei rifiuti.

Numerosi i partecipanti al momento di confronto, a cui hanno preso parte anche la vice sindaca e assessora con delega all’Ambiente, Michela Mussoni, l’assessora allo Sviluppo sostenibile Angela Garattoni, la funzionaria dell’ufficio Ambiente e Qualità urbana Patrizia Fiannaca e i referenti di Hera. Nel corso del pomeriggio i partecipanti si sono confrontati su novità, esigenze e problematiche rispetto al tema della pulizia del centro commerciale naturale e al servizio del ritiro rifiuti, con un approfondimento particolare sull’isola ecologica di via Ruggeri, che in passato aveva registrato diverse criticità in corso di risoluzione attraverso una stretta collaborazione tra Amministrazione comunale, Hera e attività economiche. Anche il calendario di raccolta porta a porta di Hera subirà una modifica per soddisfare le esigenze presentate dagli esercenti: la carta, come adesso già la plastica, sarà ritirata dal lunedì al sabato con esclusione del mercoledì.

L’adesivo creato dai disegni per i bambini

L’incontro è stato anche l’occasione per presentare ai commercianti gli adesivi creati a partire dai disegni che bambini e bambine delle classi prime delle scuole primarie Pascucci, Marino della Pasqua e Luigi Ricci hanno realizzato nell’ambito di “Ho a cuore Santarcangelo”, il progetto di cittadinanza attiva dell’Amministrazione comunale che coniuga attività ludiche con la scoperta di Santarcangelo e la cura del territorio. I disegni, che nei prossimi giorni saranno consegnati agli esercenti sotto forma di adesivi da applicare alle vetrine, compongono una particolare campagna di sensibilizzazione che i bambini hanno realizzato sul tema della tenuta degli animali negli spazi pubblici, di cui tutti sono chiamati ad avere cura.

“Monitorare e rendere sempre più efficiente il sistema di raccolta dei rifiuti è importante sia per agevolare e semplificare l’attività degli esercenti, sia per garantire un livello di decoro urbano adeguato e in grado di valorizzare il nostro centro dal punto di vista storico-architettonico, turistico e commerciale”, dichiara la vice sindaca Michela Mussoni.

“L’incontro è stato un momento di confronto molto prezioso – conclude la vice sindaca – proprio perché ci ha permesso di condividere problemi e soluzioni insieme alle realtà economiche che ogni giorno vivono il centro e contribuiscono alla sua vitalità e bellezza. Per questo motivo, già nelle prossime settimane è previsto un nuovo incontro per verificare e valutare le modifiche e gli accorgimenti messi a punto, nonché eventualmente elaborare nuove misure correttive”.