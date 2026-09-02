Che bello sposarsi a Santarcangelo, nozze quasi raddoppiate: “Siamo felici di essere scelti”

Santarcangelo
La vicesindaca Michela Mussoni con una coppia di sposi tedeschi
La vicesindaca Michela Mussoni con una coppia di sposi tedeschi

Santarcangelo sempre più gettonata come Wedding Location. Si parla spesso del borgo all’ombra del Campanone come della città dei 15 minuti consentendo di raggiungere i principali servizi in un quarto d’ora e con spostamenti green ma, dati alla mano, sarebbe possibile ribattezzarla anche la città del “per sempre” o perlomeno del “finché morte non ci separi”. Esaminando i numeri forniti dall’ufficio di Stato civile, risulta infatti aver accolto da gennaio fino all’agosto scorso: 28 matrimoni civili, 11 religiosi e due unioni civili tra donne. L’anno della svolta è stato il 2025 con un vero boom di promesse e fiori di arancio per un totale di quasi 150 matrimoni, uno ogni due giorni e mezzo. Un netto raddoppio rispetto al 2024, annata in cui le celebrazioni si erano fermate a quota 70. Tuttora Santarcangelo si conferma meta molto ambita anche dai non residenti considerando che circa la metà delle coppie del 2025 è giunta da fuori comune o dall’Estero. Con ogni probabilità, visto il caldo torrido che ha caratterizzato quest’estate, stavolta molte cerimonie si concentreranno in autunno. Invariata invece un’altra peculiarità: tiene botta il trend dei riti civili (120 nel 2025 e 30 nei primi otto mesi del 2026) che anche in passato viaggiavano su una media del 75%. Per le celebrazioni è a disposizione la sala consiliare “Maria Cristina Garattoni”, situata presso la residenza municipale e dotata di impianto di amplificazione. La capienza è di cento persone di cui sessanta a sedere. Altra buona notizia per il fatidico “sì”? Sposarsi in municipio nei giorni feriali non comporta spese per i santarcangiolesi mentre per il resto del mondo la tariffa è di 350 euro, dal lunedì al venerdì. Cifra che si estende ai cittadini doc nei festivi lievitando sino a 520 euro per tutti gli altri.

Città accogliente

«Siamo felici – commenta l’assessore ai Servizi demografici Filippo Borghesi - che tante coppie scelgano Santarcangelo per celebrare uno dei momenti più importanti della propria vita, nella nostra bellissima Sala consiliare, uno luogo simbolo della partecipazione alla vita della nostra comunità.

Un grande ringraziamento va alle persone del nostro Ufficio Anagrafe, che con professionalità, attenzione e discrezione si prendono cura di questi momenti.

Dietro ogni celebrazione c’è infatti un’organizzazione fatta di competenza, disponibilità e attenzione alle persone. Ed è bello che Santarcangelo possa offrire anche in questo modo un’accoglienza all’altezza della sua bellezza».

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