Che bello sposarsi a Santarcangelo, nozze quasi raddoppiate: “Siamo felici di essere scelti”

Santarcangelo sempre più gettonata come Wedding Location. Si parla spesso del borgo all’ombra del Campanone come della città dei 15 minuti consentendo di raggiungere i principali servizi in un quarto d’ora e con spostamenti green ma, dati alla mano, sarebbe possibile ribattezzarla anche la città del “per sempre” o perlomeno del “finché morte non ci separi”. Esaminando i numeri forniti dall’ufficio di Stato civile, risulta infatti aver accolto da gennaio fino all’agosto scorso: 28 matrimoni civili, 11 religiosi e due unioni civili tra donne. L’anno della svolta è stato il 2025 con un vero boom di promesse e fiori di arancio per un totale di quasi 150 matrimoni, uno ogni due giorni e mezzo. Un netto raddoppio rispetto al 2024, annata in cui le celebrazioni si erano fermate a quota 70. Tuttora Santarcangelo si conferma meta molto ambita anche dai non residenti considerando che circa la metà delle coppie del 2025 è giunta da fuori comune o dall’Estero. Con ogni probabilità, visto il caldo torrido che ha caratterizzato quest’estate, stavolta molte cerimonie si concentreranno in autunno. Invariata invece un’altra peculiarità: tiene botta il trend dei riti civili (120 nel 2025 e 30 nei primi otto mesi del 2026) che anche in passato viaggiavano su una media del 75%. Per le celebrazioni è a disposizione la sala consiliare “Maria Cristina Garattoni”, situata presso la residenza municipale e dotata di impianto di amplificazione. La capienza è di cento persone di cui sessanta a sedere. Altra buona notizia per il fatidico “sì”? Sposarsi in municipio nei giorni feriali non comporta spese per i santarcangiolesi mentre per il resto del mondo la tariffa è di 350 euro, dal lunedì al venerdì. Cifra che si estende ai cittadini doc nei festivi lievitando sino a 520 euro per tutti gli altri.