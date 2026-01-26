Carnevale, 10mila in piazza con Samira Lui a Santarcangelo GALLERY

SANTARCANGELO. Il Carnevale clementino apre con il botto le feste in maschera e centra le 10mila presenze. Santarcangelo si tinge di colori e coriandoli e dà ufficialmente il via al Carnevale 2026. Un appuntamento, giunto ieri alla sua 22a edizione, che unisce folklore, carri di cartapesta e divertimento, confermandosi come uno dei momenti più attesi non solo per la comunità locale ma anche per i numerosi visitatori che hanno affollato il centro storico.

Hanno aperto il programma le pilote del campionato femminile di “Gradara corse”, stelle pronte a mordere l’asfalto sui loro bolidi durante gare adrenaliniche. A seguire la sfilata dei 15 carri allegorici, frutto dei mesi di lavoro dei maestri carrai, giunti dai territori limitrofi: dalla Valmarecchia sino a Bellaria Igea Marina. Tra i temi raffigurati: “La Ruota della Fortuna”, “Oktoberfest” e “Biroccio romagnolo”. Momento clou oltre al lancio di caramelle e gadget sui presenti, che ha innescato una vera e propria gara tra i più piccini durante la parata, anche la frizzante esibizione della band “Rulli Frulli”, trampolieri e artisti di strada pronti a contagiare di allegria gli astanti. Ma l’induscussa protagonista di questa edizione, che resterà negli annali, la showgirl e modella, Samira Lui, 27enne friulana (papà senegalese e mamma italiana) che nella trasmisisone dell’inossidabile Gerry Scotti su Canale 5, è incaricata di gestire il tabellone della “La ruota della fortuna”.

A incorniciare il passaggio di Samira fra applausi e complimenti sperticati, soprattutto da parte del pubblico maschile, sotto una pioggia di coriandoli e stelle filanti, ci ha pensato il coloratissimo corteo in maschera delle scolaresche, in rappresentanza delle scuole del territorio. Applauditissimi, i bambini hanno portato una ventata di freschezza in barba al maltempo della mattina, con la pioggia che ha poi lasciato spazio a un timido sole. L’evento è organizzato con la direzione artistica di Gm Group di Mirco Guidi in sintonia con la Pro loco e Città Viva.