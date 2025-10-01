A Santarcangelo il “Gazabo”: centinaia di cartoline per Tajani

SANTARCANGELO. Un “Gazabo” con centinaia di messaggi di solidarietà e vicinanza. Il gazebo di sostegno alla Global Sumud Flotilla di piazza Ganganelli a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, si è rapidamente trasformato da giorni in uno “spazio di libertà e presidio permanente di sostegno e solidarietà a disposizione di gruppi consiliari e associazioni”.

Da cui “non partono solo simbolici inni alla pace, ma anche veri e propri messaggi al governo”. A partire dalle speciali cartoline “Flottilla siamo con te” indirizzate al ministro degli Esteri Antonio Tajani, un’esperienza che sarà esportata anche in altre realtà del territorio.

“Sono in tantissimi a presentarsi al ‘Gazabo’ ogni giorno, sia per i collegamenti con la Flotilla che per fare sentire la propria voce e firmare le nostre cartoline”, con “centinaia di messaggi veramente belli ed emozionanti” rivelano i promotori, annunciando una grande mobilitazione di piazza per sabato 4 ottobre alle 18.30 dal titolo “Appello per la libertà di Gaza: sostegno alla Flotilla e allo Stato Libero di Palestina”. La Flotilla per Gaza, aggiungono, è “un’azione straordinaria che coinvolge attivisti,sindacalisti, medici, artisti, giornalisti e politici da 44 Paesi del mondo, uniti dall’obiettivo di rompere l’assedio di Gaza e di sostenere il diritto del popolo palestinese alla libertà e alla dignità”. E anche a Santarcangelo “facciamo la nostra parte”.