A Santarcangelo bandiere a mezz’asta per Cristian e Luca. Il sindaco: “È il momento del dolore e del silenzio, siamo vicini ai familiari”

Santarcangelo in lutto per Cristian Gualdi e Luca Perazzini, gli escursionisti scomparsi sul Gran Sasso e ritrovati oggi senza vita. Bandiere a mezz’asta in municipio e un momento di raccoglimento oggi in consiglio comunale. Lo annuncia il sindaco Filippo Sacchetti: “ A fine mattinata è arrivata la notizia che non avremmo mai voluto ricevere: in Abruzzo, sul Gran Sasso, sono stati ritrovati i corpi senza vita di Cristian Gualdi e Luca Perazzini. Dopo giorni di apprensione, un Natale con il pensiero e il cuore sul Gran Sasso, la fiammella della speranza tenuta accesa incoraggiandoci tutti insieme, da comunità, è il momento del dolore, del silenzio, del cordoglio collettivo e della vicinanza ai familiari di questi figli di Santarcangelo. Che non dovranno sentirsi, né saranno mai lasciati soli.

Le bandiere a mezz’asta del municipio testimoniano il dolore di tutta la città, questa sera in apertura del consiglio comunale ci stringeremo in un momento di raccoglimento per ricordare due Santarcangiolesi strappati alla vita da una grande disgrazia.

Ma più che le parole questo è come detto il momento di stringerci intorno alle famiglie di Cristian e Luca e nelle prossime ore cercheremo di testimoniare loro da comunità la nostra vicinanza davanti a questa immane tragedia”.