Santana, annullato il concerto di Bologna

BOLOGNA. A seguito delle nuove disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sospendono gli eventi e le manifestazioni di qualsiasi natura fino al 3 aprile 2020 per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la Live Nation Italia ha comunicato che lo show di Santana, originariamente previsto per il 14 marzo 2020 all’Unipol Arena di Bologna, è cancellato. Le richieste di rimborso del biglietto dovranno essere presentate entro e non oltre lunedì 6 aprile 2020 rivolgendosi ai propri punti vendita. Per i rimborsi on-line contattare il servizio clienti http://www.ticketone.it/help se si è effettuato l’acquisto su Ticketone, oppure https://help.ticketmaster.it/hc/it/requests/new se si è effettuato l’acquisto su Ticketmaster. Infoline 02 53006501; info@livenation.it; www.livenation.it.