Un raggio di sole su Sportilia: “Depositate manifestazioni di interesse per il rilancio”

All’orizzonte una nuova vita per Sportilia. Sono state depositate manifestazioni d’interesse per il complesso sportivo di Spinello, nel comune di Santa Sofia, chiuso dal 2022. A darne notizia è Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e vice coordinatrice regionale vicaria per l’Emilia-Romagna con delega alla Romagna, dopo il colloquio avuto ieri con il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.

«È un aggiornamento positivo, che apre una prospettiva concreta per il futuro di Sportilia – dichiara Tassinari –. Ho voluto fare il punto direttamente con il presidente dell’Istituto e la notizia delle manifestazioni d’interesse depositate rappresenta un passaggio importante. Ora occorre seguire gli sviluppi della procedura e lavorare perché questo interesse possa tradursi in un progetto serio e sostenibile».

Il complesso ha rappresentato per anni un punto di riferimento per lo sport italiano, ospitando ritiri, corsi federali, camp e manifestazioni nazionali e internazionali. Nell’estate del 1994 accolse anche la Nazionale di calcio guidata da Arrigo Sacchi durante la preparazione ai Mondiali negli Stati Uniti. La sua riapertura potrebbe restituire all’Appennino forlivese un polo capace di attrarre atleti, società sportive e visitatori, con ricadute sulle attività economiche e sull’occupazione.

«Sportilia conserva un grande potenziale – prosegue Tassinari –. Il suo recupero riguarda lo sport, ma anche la formazione, il turismo e le opportunità per le giovani generazioni. Per Santa Sofia e per tutta la Romagna sarebbe importante poter contare nuovamente su una struttura attiva, capace di generare presenze e lavoro».

A dare impulso al percorso era stato l’interessamento della deputata, che aveva portato la questione all’attenzione del Governo anche attraverso un’interrogazione al ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, sollecitando iniziative per il recupero e la riapertura del centro. «Ho seguito questa vicenda fin dall’inizio, chiedendo che il futuro di Sportilia tornasse al centro dell’attenzione istituzionale – conclude Tassinari –. Il confronto con l’Istituto è proseguito e continuerò a seguire i prossimi passaggi. Le manifestazioni d’interesse sono un segnale incoraggiante: l’obiettivo resta restituire al territorio una struttura che ha fatto la storia dello sport e che può ancora avere un ruolo importante».