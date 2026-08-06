Temporale a Santa Sofia e crollo termico di 18 gradi: da 38 si è scesi a 20 VIDEO

Forte temporale e grandine nel primo pomeriggio di oggi a Santa Sofia. Come testimonia il video di Nicola Andrucci sulla pagina Facebook Linea Gotica, dopo tanto caldo c’è stata una brusca parentesi rinfrescante. La temperatura in poco tempo è precipitata fino a 20,8°C, dopo che nel corso della giornata si era arrivati fino a 38,7 °C, segnando così un calo di quasi 18 gradi. In breve tempo si sono accumulati oltre 16 millimetri di pioggia. Un po’ di tregua e scrosci di pioggia segnalati in varie zone dell’Appennino forlivese e cesenate.