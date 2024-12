Santa Sofia, volontariato premiato con i “Gigli d’argento”

L’ultimo consiglio comunale dell’anno a Santa Sofia è sinonimo di consegna dei “Gigli d’argento”, la civica benemerenza istituita nel 2009 per ringraziare i cittadini che si dedicano ad attività di volontariato in ambito sociale e culturale. Un’iniziativa da sempre sostenuta da Assiprov, ora VolontaRomagna Odv, che non manca mai di essere al fianco delle associazioni di volontariato.

Nel 2024 il riconoscimento è andato a Nivana Amadori, come si legge nella motivazione “per la disponibilità a favore della comunità di Corniolo, in particolare all’interno della Pro loco e dell’associazione Pasquale II, e per la grande generosità nei confronti degli altri”, e a Francesco Di Tante “per la sua attività quotidiana e i gesti di solidarietà ed integrazione nei confronti di famiglie bisognose e in condizioni di fragilità economica”, recita la sua motivazione.

«Il volontariato è un atto di generosità, ma soprattutto un atto di cura – ha detto la sindaca Ilaria Marianini durante l’assise comunale –. Cura di sé, degli altri, della comunità e del mondo che ci circonda. In un’epoca in cui spesso siamo spinti a guardare prima a noi stessi, il volontariato ci invita a pensare all’altro, a chi ha bisogno, a chi è in difficoltà. Il volontariato è una risorsa fondamentale per la nostra società. Senza di esso, molte realtà, dalle piccole associazioni locali alle grandi organizzazioni internazionali, non potrebbero esistere. È il motore che alimenta l’innovazione sociale, che si fa carico delle sfide che lo Stato e le istituzioni non sempre riescono ad affrontare. Investire nel volontariato significa investire nel bene comune, e questo è l’impegno che dobbiamo continuare a coltivare».