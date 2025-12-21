Santa Sofia, violento incendio nella notte al tetto: casa semidistrutta

Verso le 22.45 di sabato, cinque squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalla sede centrale di Forlì e dai distaccamenti di Bagno di Romagna e Savignano sul Rubicone sono intervenute in Via Forese San Martino a Santa Sofia per l’incendio del tetto di un’abitazione.

Il tempestivo intervento delle squadre ha permesso di circoscrivere e fermare le fiamme, riuscendo a salvare circa metà della struttura. Nonostante l’efficacia dell’operazione, si registrano ingenti danni all’edificio.

Non si segnalano feriti o persone coinvolte. Sul posto, per gli adempimenti di competenza, erano presenti anche i Carabinieri.