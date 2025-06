Santa Sofia, torna Manu Chao in Romagna il 1 agosto

Un ritorno “ultra acustico” quello di Manu Chao in Romagna. “Ultra Acústic” infatti è il titolo del tour che lo porta in giro per l’Italia nel cuore dell’estate, e arriverà anche a cielo aperto: succede venerdì 1 agosto, all’interno del Parco Fluviale di Santa Sofia, scrigno di tesori naturalistici e artistici lungo le sponde del fiume Bidente. Si tratta dell’unico concerto in regione dell’artista per questa estate.

Manu Chao è considerato da sempre uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato, e allo stesso tempo autentico punto di riferimento del panorama musicale internazionale. Con i Mano Negra prima e da solista poi ha scritto pietre miliari della musica rock, folk e alternative e ha ispirato milioni di musicisti in tutto il globo, non ultimo il giovane e talentuoso Alfa, con cui ha realizzato il singolo “A me mi piace” che è già diventata la hit dell’estate in Italia ed è entrata nelle classifiche dei singoli più ascoltati in Francia, Spagna, Belgio, Svizzera e Austria.

Nel corso degli anni, è stato protagonista in Italia di concerti memorabili, in grado di richiamare migliaia di persone che con lui condividono la musica e gli ideali.

Come in occasione dei concerti a Santa Sofia delle scorse edizioni del festival, anche questo spettacolo si terrà in orario speciale, dalle 18: un’occasione per vivere una giornata fuori porta immersa nella natura.

I biglietti saranno disponibili a partire da venerdì 13 giugno alle 12:00 tramite il circuito TicketOne.

L’evento si svolge con il patrocinio e il sostegno del Comune di Santa Sofia.

Il concerto completa il cartellone della tredicesima edizione del festival, in programma dal 9 luglio al 30 agosto con i live di Meute, Wolfmother e Dirty Honey (10 luglio), Wet Leg (16 luglio), Marco Castello (16 luglio), Ivreatronic (14 agosto), Joan Thiele (23 agosto), okgiorgio (24 agosto), Franz Ferdinand (29 agosto), Lucio Corsi.