Santa Sofia, torna “Coloriamo il Mondo”: la festa multiculturale tra cibo, musica e antifascismo

Il Parco della Resistenza di Santa Sofia si prepara a ospitare una nuova edizione di “Coloriamo il Mondo”, la tradizionale festa multiculturale promossa dalla Cgil Forlì-Cesena con il patrocinio del Comune. L’appuntamento è fissato per mercoledì 15 luglio, a partire dalle ore 17:30, per un pomeriggio e una serata all’insegna del dialogo, dell’integrazione e della memoria storica.

Come spiega la segretaria generale della Cgil Forlì-Cesena, Maria Giorgini, l’evento rappresenta da anni un momento fondamentale per connettere culture apparentemente lontane attraverso il cibo e il confronto. Quest’anno il filo conduttore sarà la storia del territorio e della Resistenza, un tema profondamente legato alla vallata del Bidente, dove nel corso degli anni si sono stabilite numerose famiglie di origine straniera per motivi di lavoro.

Il programma prenderà il via con un dibattito sull’antifascismo ieri e oggi, organizzato in collaborazione con l’Anpi provinciale. Dopo i saluti dell’amministrazione comunale e le introduzioni di Miro Gori (presidente Anpi Forlì-Cesena) e della stessa Maria Giorgini, Miro Flamigni dell’Istituto Storico presenterà il libro dedicato a Berto Alberti e alla sua militanza tra il 1925 e il 1945. Seguiranno le testimonianze di delegati sindacali sulle forme attuali di resistenza, prima del discorso di chiusura affidato a Isabella Pavolucci, segretaria della Cgil Emilia-Romagna.