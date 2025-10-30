Santa Sofia, Teatro Mentore: stagione 2025-2026 con Turci, Castaldo, Abbati, Cristicchi, Massini e tanti altri

Si svela al pubblico la stagione 2025-2026 del Teatro Mentore di Santa Sofia, con un cartellone ricco che spazia dalla prosa all’operetta, dal teatro ragazzi alla grande musica, sotto la regia ben collaudata di Ruggero Sintoni.
“La stagione che stiamo per presentare è il frutto di un lavoro impegnativo e della volontà di mantenere, a Santa Sofia, una proposta teatrale di alto livello, che nulla ha da invidiare ai grandi teatri di città – dice la sindaca Ilaria Marianini - per questo sul palcoscenico del Mentore si alterneranno nomi che riscuotono grande notorietà in vari ambiti: dagli attori famosi per avere calcato teatri di tutta Italia a giovani artisti conosciuti soprattutto dai giovani, attraverso i social, fino a personaggi noti al grande pubblico. La stagione del Mentore è variegata e il nostro teatro si pone come punto di riferimento per tutta la comunità, luogo di svago e di riflessione. Un ringraziamento doveroso va al direttore artistico, agli sponsor che ci sostengono, alle associazioni che garantiscono il loro supporto per la realizzazione della rassegna e a tutti gli uffici e al personale che lavora “dietro le quinte”.