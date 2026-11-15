Santa Sofia, si perde andando a funghi: salvato dai Vigili del Fuoco

Santa Sofia
  • 15 novembre 2026
Santa Sofia, si perde andando a funghi: salvato dai Vigili del Fuoco

Si perde mentre va a funghi nelle Foreste Casentinesi, soccorso dai Vigili del Fuoco. Questa mattina alle 11.20, le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, unitamente al personale del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), sono state attivate dal 112 a seguito della richiesta di soccorso per un cercatore di funghi disperso Il personale operativo ha avviato le ricerche nell’area segnalata ed è riuscito a individuare l’uomo in una zona impervia. I Vigili del Fuoco hanno quindi provveduto al recupero del disperso con tecniche alpinistiche e al suo accompagnamento fino alla località Poderone in sicurezza.

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