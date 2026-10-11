Santa Sofia. Scorciatoia nel bosco diventa una trappola: quattro giovani salvati sul Falterona

Disavventura a lieto fine nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove un gruppo di escursionisti poco più che maggiorenni e un minorenne ha perso l’orientamento durante un’uscita domenicale. Partiti dal Passo della Calla per raggiungere il suggestivo Lago degli Idoli, i ragazzi hanno tentato di accorciare il tragitto di rientro prendendo una scorciatoia fuori sentiero. La decisione si è rivelata azzardata: bloccati nella Valle dell’Oia, nei pressi della Buca della Neve, e impossibilitati a proseguire in sicurezza, hanno chiesto aiuto ai familiari, che hanno immediatamente fatto scattare i soccorsi.

Trattandosi di un’area di confine tra Emilia-Romagna e Toscana, le operazioni hanno visto la mobilitazione congiunta dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico di entrambe le regioni (SAER e SAST) e dei Vigili del Fuoco. I ragazzi, individuati e raggiunti dai soccorritori anche con un operatore sanitario a bordo, sono stati trovati in buone condizioni di salute. Dopo i primi controlli sul posto, le squadre li hanno riaccompagnati sani e salvi ai loro veicoli.