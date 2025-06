Santa Sofia, ruba una bici di valore: 19enne incastrato dalle telecamere e arrestato

Lunedì 9 giugno i Carabinieri di Meldola, hanno proceduto al fermo d’indiziato di reato di un 19enne cittadino tunisino, ritenuto presunto responsabile di un furto in abitazione, avvenuto il giorno precedente in una casa di una frazione dell’alta Val Bidente, deferito anche per un tentato furto presso un’ulteriore abitazione della medesima frazione e di resistenza a pubblico ufficiale.

Nel pomeriggio di domenica 8 giugno, un giovane, tentava un furto in una abitazione di Santa Sofia, venendo comunque sorpreso e ripreso da sistemi di videosorveglianza, prima di darsi alla fuga. Dopo ciò, perpetrava un ulteriore “colpo” in una abitazione vicina alla prima, rubando una bicicletta di ingente valore ed uno zaino con effetti personali ed apparecchi elettronici dei proprietari di casa, poi notato fuggire dalla zona con parte della refurtiva.

Il giorno successivo, un familiare delle vittime, riconosceva nei pressi dell’abitazione dei parenti colpiti dai furti, il giovane immortalato dalle telecamere in sella alla bici asportata al derubato per cui allertava la centrale dei carabinieri e tentava di inseguirlo. Il giovane, che abbandonava parte della refurtiva, provava una rocambolesca fuga venendo raggiunto e bloccato, dapprima dagli agenti di una pattuglia di Polizia Locale del servizio intercomunale di Santa Sofia/Galeata/Premilcuore, che stavano contribuendo alle ricerche ed a cui opponeva resistenza e, subito dopo, dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Meldola, che riuscivano definitivamente a bloccarlo.

L’intera refurtiva è stata recuperata, mentre il giovane, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per analoghe condotte, al termine degli accertamenti, è stato sottoposto a fermo di indiziato di reato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, accompagnato presso la Casa Circondariale di Forlì, in attesa dell’udienza di convalida, nel corso della quale il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere.